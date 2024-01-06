Стефанчук рассказал, когда в Верховной Раде будут голосовать законопроект о мобилизации

Не исключено, что законопроект о мобилизации №10378 будет вынесен на рассмотрение в Верховной Раде Украины уже на следующей неделе (8-14 января). Однако сперва его должны проработать в Комитете ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

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В документ будут внесены правки. 4 января председатель парламента Руслан Стефанчук сообщил, что обсуждение проекта закона при участии главнокомандующего Вооруженными силами Валерия Залужного, министра обороны Рустема Умерова, представителей всех фракций и групп Рады продлится ориентировочно три-четыре дня. Об этом нардеп заявил в интервью информационному агентству "Интерфакс-Украина".

О нашумевшем предложении, касающемся мобилизации, у Стефанчука спросил журналист. Глава Верховной Рады отметил: как только проект был внесен в парламент Кабмином (это произошло 25 декабря), произошел "всплеск в обществе".

"Я сразу созвал совещание, пригласил на него в том числе и председателя Комитета [по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки], и министра обороны, и предложил провести дискуссию по этому документу в парламенте с участием всех сторон: должны быть представлены парламентарии, министерства, военные", – рассказал Стефанчук.

Он подчеркнул, что именно слово военных должно быть наиболее убедительным.

Работа в Комитете уже началась, подтвердил он. Она происходит в закрытом режиме, но общественность узнает обо всех основных решениях.

"Насколько я проинформирован, это обсуждение продлится три-четыре дня. Всего – более 160 вопросов. Очень надеюсь на эффективность этой работы, в результате которой будут выработаны решения, направленные на обеспечение победы Украины", – сказал председатель ВР.

У него уточнили, планируется ли после этого сразу выносить документ на рассмотрение в зале заседаний.

"Это будет зависеть от решения Комитета. Очень надеюсь, что при обсуждении стороны найдут ответы на все эти вопросы, придут к разумному решению, и как только законопроект будет готов на уровне комитета, думаю, у него есть все перспективы попасть сразу в зал", – ответил народный депутат.

После вопроса о том, как изменится редакция законопроекта, Стефанчук заявил: "Я бы очень хотел комментировать уже после того, как эта дискуссия состоится в Комитете, потому что мое слово, как председателя Верховной Рады, может существенно повлиять на решение этих вопросов. А я очень хочу, чтобы основная была понятная и сбалансированная позиция военных, потому что она должна быть обеспечена государственным бюджетом и организационными вопросами. Это должно быть комплексная работа".

Как писал OBOZ.UA:

– 4 января парламентский Комитет по нацбезопасности вместе с руководством ВСУ и Минобороны начали рассмотрение законопроекта о мобилизации в Украине. Главнокомандующий Валерий Залужный жестко выступил против некоторых предложенных норм.

– Нардеп Алексей Гончаренко утверждает: во время обсуждения Валерий Залужный и Рустем Умеров заявили, что на этом этапе усиление мобилизации является объективной составляющей войны.

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