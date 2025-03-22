Стармер обсудил поддержку Украины с руководством ЕС и лидерами ряда стран: детали

Глава британского правительства Кир Стармер обсудил с президентом Европейского Совета Антониу Коштой и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен дальнейшую поддержку Украины в ее борьбе против российского полномасштабного вторжения. В разговоре также участвовали лидеры Турции, Норвегии и Исландии.

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Об этом в пятницу, 21 марта, проинформировали на сайте британского правительства. Премьер Британии сказал европейским лидерам, что российский диктатор Путин пытается затянуть анонсированное временное прекращение огня в Украине.

По словам Стармера, глава Кремля, вероятно, хочет выдвинуть новые требования по урегулированию войны.

"Премьер-министр поговорил с президентом Европейского Совета, президентом Европейской комиссии и лидерами Турции, Норвегии и Исландии… Он начал с информации о своем недавнем разговоре с президентом Зеленским и сказал, что очевидно, что президент Путин пытается затянуть процесс и выдвинуть условия к любому значимому прекращению огня между Россией и Украиной", – говорится в сообщении.

Стармер также проинформировал о прошедшем накануне совещание с военными руководителями 31 стран и организаций. По словам главы британского правительства, встреча еще раз "подтвердила важность наличия у коалиции необходимых планов действий по любому развитию событий".

"Премьер-министр также изложил концепцию новых военных подгрупп относительно планирования по направлениям: сухопутные силы, морские силы, авиация, восстановление и реконструкция. Эти подгруппы продолжат работу в течение трех дней интенсивного планирования на следующей неделе", – отметили в правительстве Британии.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Стармер заявил, что Путин нарушит любое потенциальное мирное соглашение по перемирию в Украине, если государство не будет защищено. Договоренность может быть продолжительной, если будут приняты меры безопасности.

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