'США зарабатывают, а мы платим': в ЕС требуют место за столом переговоров по Украине

Европа должна быть полноценным участником мирных переговоров по Украине, которые сейчас координируют США. Именно европейские страны несут основное финансовое бремя войны.

Отсутствие ЕС в переговорах выглядит все более странно. Заявление сделал Радослав Сикорский в интервью Bloomberg.

Европейские деньги – без европейского голоса

Сикорский заявил, что Европа уже потратила более 200 млрд евро на поддержку обороны Украины и дополнительно обязалась предоставить еще около 90 млрд. По его оценке, этого ресурса достаточно, чтобы обеспечивать Украину еще минимум два года. В то же время, по словам польского министра, США фактически зарабатывают на войне, продавая оружие европейским союзникам.

На этом фоне он подчеркнул, что финансовый вклад ЕС дает право не только быть информированными, но и влиять на условия и результаты возможных договоренностей.

Переговоры без Европы

Заявления Сикорского прозвучали на фоне активизации усилий администрации Дональд Трамп по завершению войны. Президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщал, что Вашингтон ориентируется на дедлайн завершения переговоров до июня.

Однако в недавних контактах между США, Россией и Украиной представителей Европы не было, что вызвало беспокойство в европейских столицах – там опасаются, что ключевые решения могут приниматься без учета позиции ЕС.

Оценка войны и предостережения в отношении РФ

Сикорский также отверг нарратив Кремля о "неизбежной победе" России. Украина не проигрывает войну, а наоборот – наносит России значительные потери. Он обратил внимание, что Москва до сих пор не смогла полностью захватить Донбасс, хотя именно контроль над этим регионом Донбасс Россия требует на переговорах.

В то же время польский министр предостерег: хотя военные возможности РФ оказались слабее, чем ожидалось, ее намерения остаются "значительно хуже". Поэтому Европа, по его словам, должна серьезно относиться к собственной обороне и наращивать сухопутные силы.

Европе советуют "повзрослеть"

На фоне опасений, что США могут уменьшить свою роль в безопасности континента, Сикорский признал: требования Вашингтона к Европе больше инвестировать в оборону не являются новыми. Однако нынешняя ситуация, по его словам, заставляет ЕС действовать решительнее и брать на себя большую ответственность – в том числе и за мирные переговоры по Украине.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Европейский парламент согласовал предоставление Украине кредита на сумму 90 млрд евро в 2026-27 годах по программе Ukraine Support Loan. Утверждение состоялось по ускоренной процедуре. Первые средства Украина может получить уже в апреле-2026.

