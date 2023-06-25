США, Япония, Польша и Франция обсудили мятеж против Путина и его влияние на войну в Украине

Мировые лидеры продолжают консультации по поводу восстания главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина против российского военного руководства. Президент Франции Эммануэль Макрон провел переговоры с главами Польши, Германии, Великобритании и США. Американскому президенту Джо Байдену позвонил также генсек Совбеза Японии Такэо Акиба.

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В заявлении Елисейского дворца сообщается, что Макрон позвонил польскому коллеге Анджею Дуде 24 июня. Стороны обсудили ситуацию в Российской Федерации и "возможное влияние происходящих в России событий на войну в Украине".

"Они также подтвердили свою приверженность и решимость поддерживать Украину, чтобы она могла полностью восстановить свой суверенитет", – сказано в сообщении пресс-службы.

Затем Макрон позвонил Байдену, канцлеру Германии Олафу Шольцу, премьер-министру Великобритании Риши Сунаку.

Глава национальной безопасности Японии Такео Акиба 24 июня провел телефонный разговор с советником США по национальной безопасности Джейком Салливаном, передает CNN. Темой тоже стала Россия. Сообщается, что беседа длилась 10 минут.

"Они обсудили "Вагнер" и более широкие российские вопросы и договорились, что две страны будут тесно сотрудничать друг с другом и следить за ситуацией", – заявил японский телеканал NHK.

Известно, что в настоящее время Акиба находится в Копенгагене (Дания) на международной конференции, посвященной войне в Украине.

Как писал OBOZREVATEL:

– По данным The Wall Street Journal, Соединенные Штаты Америки хотят отложить уже запланированное введение новых санкций против ЧВК "Вагнер", чтобы не подыграть таким образом российскому диктатору Владимиру Путину.

– Представители американской разведки полагают, что финансист ЧВК Евгений Пригожин уже давно планировал бросить серьезный вызов российскому военному руководству.

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