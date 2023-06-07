США уже готовят новые пакеты помощи для Украины: для преодоления последствий взрыва Каховской ГЭС

США готовят Украине новые пакеты помощи для преодоления последствий подрыва Каховской ГЭС. Тем не менее в Белом доме отказались назвать Россию виновной в теракте на плотине.

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Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби, сообщает пресс-служба администрации американского президента. Отмечается, что помощь будет предоставлена в ближайшие дни и недели.

По его словам, речь идет, о помощи через международные организации. Кроме того, новые пакеты поддержки Украины в противостоянии российской агрессии будут касаться сферы безопасности.

"Я гарантирую вам, что вы увидите дополнительные пакеты помощи в сфере безопасности в ближайшие дни и недели. Мы будем продолжать делать все возможное, чтобы Украина могла достичь успеха на поле боя, как сказал президент Байден", – отметил Кирби.

В то же время Кирби подчеркнул, что Вашингтон "делает все возможное, чтобы оценить эти отчеты, и мы работаем вместе с украинцами для получения дополнительной информации".

"Мы не можем однозначно сказать, что произошло в этот момент. Что мы абсолютно точно можем сказать, так это то, что ущерб украинскому народу и региону будет значительным", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, американская разведка располагает данными, что за подрывом дамбы Каховской ГЭС стоит страна-агрессор Россия. Главным мотивом такого шага оккупантов, вероятно, было сдержать контрнаступление Вооруженных сил Украины.

Из-за подрыва российскими оккупантами Каховской гидроэлектростанции Кинбурнская коса, расположенная на побережье Николаевской области, может временно стать островом. Такая ситуация, как ожидается, усложнит логистику путинской армии;

После подрыва оккупантами Каховской ГЭС работники ГСЧС в Херсоне развернули работу эвакуационных пунктов. По состоянию на 17:20 6 июня спасатели уже эвакуировали 1300 граждан.

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