США угрожают выходом из мирных переговоров: в МИД Украины объяснили стратегию Трампа

На фоне громких заявлений США о выходе из переговоров по завершению войны в Украине, Киев не рассматривает это как потенциальную угрозу. Ведь такой способ является составной частью коммуникационной стратегии Вашингтона.

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Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий во время брифинга. Он добавил, что таким образом, американская сторона активизирует дипломатический процесс.

"Мы видели публичные комментарии и сигналы, в частности от госсекретаря Марко Рубио. Считаем, что это часть именно коммуникационной стратегии. То есть, посылая такие сигналы публично, американская сторона пытается стимулировать мирный процесс. То есть ускорять его таким образом", – подчеркнул Тихий.

По его словам, Украина рассматривает эти заявления именно в таком ключе и не получала никакой официальной дипломатической информации или писем о подготовке Соединенных Штатов к выходу из мирного процесса. К тому же, Киев адекватно воспринимает подобные сигналы, направленные на ускорение этого процесса.

"И мы не драматизируем эти сигналы. То есть мы понимаем, что идет сложная работа, только вершина айсберга – это публично то, что вы слышите сигналы, а там происходит дипломатия. И часть дипломатии, к сожалению, она действительно закрыта", – пояснил спикер МИД.

Тихий отметил, что Украина придерживается принципиальных позиций, Конституции и своих национальных интересов. В свою очередь дипломатия "нуждается в части процесса за действующей дверью".

Напомним, 18 апреля стало известно, что США могут выйти из переговоров по завершению войны в Украине. По словам государственного секретаря США Марко Рубио, это может произойти в случае, если в ближайшее время в администрации президента Дональда Трампа решат, что мир в нашем государстве "невозможен".

Как сообщал OBOZ.UA, недавно президент США Дональд Трамп подтвердил, что его мирный план предусматривает "передачу" Крыму России. А в том, что военные захватили украинский полуостров 2014 года, он обвинил 44 президента США Барака Обаму.

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