США сейчас на грани вспышки с непредсказуемыми последствиями, но Трамп не свернет, и это пугает. Интервью с Бессмертным

Саммит G7, который должен состояться 15-17 июня в Канаде, будет проходить на фоне признаков угасания политической и экономической роли "клуба богатых". Сейчас страны G7 составляют менее 30% мирового ВВП и около 10% населения, а единства все меньше и меньше. За последние месяцы возник почти открытый раскол между США (в лице американского президента Дональда Трампа) и союзниками. И все же западные лидеры считают, что предстоящий саммит может стать для Трампа потенциальным моментом занять более решительную позицию по войне после недель его колебаний относительно поддержки Украины.

Видео дня

На этом фоне Еврокомиссия уже предложила G7 снизить потолок цен на нефть с $60 до $45 за баррель и будет требовать ее соблюдения, заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Двумя основными пунктами 18-го пакета санкций Евросоюза против России станут попытка ограничить ее нефтедолларовые доходы и не допустить возобновления работы "Северных потоков". Еврокомиссия также будет пытаться защитить от возможных исков со стороны Москвы Бельгию, где заморожено 190 млрд евро российских валют. Но больше всего, что ЕС ждет тяжелая битва за принятие нового пакета санкций против РФ, ведь его принятие требует поддержки всех 27 стран ЕС и, скорее всего, президента Дональда Трампа.

Собственно, американскому президенту сейчас вроде и не до саммитов, ведь в стране вспыхнули акции против миграционной политики Белого дома. Дональд Трамп отправил несколько тысяч бойцов Нацгвардии в Калифорнию, чтобы успокоить активистов, а потом еще и морских пехотинцев, что стало беспрецедентным моментом. Губернатор Калифорнии демократ Гэвин Ньюсом подал в суд на Дональда Трампа, Пентагон и министра обороны Пита Хегсета за действия, противоречащие суверенитету штата и конституции страны. В целом ситуация продолжает накаляться и в США уже более десятка городов охвачено протестами против действий иммиграционной и таможенной полиции, а в Лос-Анджелесе ввели даже комендантский час. Отмечается, что на сегодня из-за протестов против миграционной политики Трампа в Лос-Анджелесе находится больше американских войск, чем в Ираке и Сирии – 4,8 тыс. солдат и морских пехотинцев против 2,5 тыс. военнослужащих в Ираке и 1,5 тыс. в Сирии.

Беспорядки – первый серьезный внутриполитический вызов для Дональда Трампа, гвоздем предвыборной кампании которого стала борьба с нелегальной миграцией. С депортациями нелегалов у его администрации совсем ничего не получается, хотя начиналось все с большой помпой. Эйфория от кампании под названием "сейчас мы быстро поймаем всех и вышлем их домой" быстро прошла, а игра в силу ведет к разрушению страны.

Своими мыслями по этим и другим актуальным вопросам в эксклюзивном интервью OBOZ.UA поделился украинский дипломат и политик Роман Бессмертный.

– Саммит G7, который должен состояться 15-17 июня в Канаде, пройдет на фоне значительного уменьшения единства западного мира. Это все еще весомое событие, от которого можно ожидать чего-то важного? Или уже нет – учитывая почти открытый раскол между США (в лице Трампа) и западными союзниками? Трамп подтвердил свое участие в последний момент, а перед тем предлагал Канаде... стать 51-м штатом США. Как отмечается, несмотря на все это, западные лидеры надеются, что саммит в Канаде может стать для него шансом изменить свою позицию относительно войны в Украине после недель его колебаний.

– Знаете, я бы разделил все эти структуры – и G7, и G20, и ООН, и НАТО на два типа. Это как с автомобилем: поломанный, но еще как-то едет – потому что водитель умелый, правила знает и аварийку включает. Например, Совет Безопасности ООН – все, он уже не едет. Вообще. Там поломки такие, что не подлежат ремонту. А вот G7 другое дело. Она создавалась для координации финансовых, экономических, фискальных политик. Со временем стала чуть больше политической. Но со временем эту функцию взяла на себя G20. Но "поломка" в G7 таки есть. И она имеет имя – Дональд Трамп. Но, в отличие от ООН, G7 все еще движется. Иногда криво, с дребезжанием, но едет. Она все еще способна принимать серьезные решения: в сфере финансов, таможенной политики, фискальной координации. Декларации, которые принимаются – да, они не являются юридически обязывающими. Но их, как правило, выполняют ради общего блага. Именно этот принцип – "общего блага" и разрушил Трамп. С его появлением G7 фактически превратилась в "шестерку плюс препятствие". Шестерка еще способна формулировать и согласовывать решения, но... Беда, господин Роман, в том, что США – гегемон. Лидер. Особенно в экономической сфере. И когда именно этот лидер сломан, мир уже не способен поступательно развиваться.

Появление Трампа еще в его первую каденцию запустило регресс. Падение темпов роста ВВП стало первым звоночком. Особенно сильно это ударило по развивающимся странам, по так называемому глобальному Югу. До Трампа человечество постепенно уменьшало уровень нищеты. После этого имеем обратную динамику. Нищета растет. И все это на фоне войны, миграционного кризиса, санкционной политики. Борьба с миграцией? На самом деле она только подталкивает еще больше мигрантов. G7 должна принимать решения по этим вопросам, но не с Трампом за столом.

– А как насчет вопросов относительно Украины? Ведь сейчас он фактически играет в фарватере Путина. Закрывает глаза на обстрелы и игнор Кремля, говорит: "разбирайтесь сами". Путин все понял и еще больше давит, бомбит, а Трамп молчит. Усиления санкций нет. Для него все это "более-менее нормально"?

– Трамп из этой ситуации уже никуда не денется. У него нет "заднего хода". Все, что он говорит, – это просто слова. И не стоит на них особо реагировать. Потому что ситуационно действует не Трамп, а Соединенные Штаты как система. Америка из этого конфликта не выйдет.

Теперь относительно Украины. Что делать нам? А я скажу: не только нам, но и Европе. Украина и Европа должны быть как можно теснее связаны. Наращивать оборонно-промышленный потенциал. Европа должна избавиться от агентов Путина и Трампа. Орбан, Фицо – не просто токсичные фигуры. Это откровенные диверсанты. Они не реформируют Европу. Они ее уничтожают. И Навроцкий туда же. Уже слышно по риторике. Но есть нюанс – в Польше он не будет иметь такой свободы действий. Поляки другие. Не дадут разрушить систему. С Орбаном ситуация сложнее. Все зависит от выборов. С Фицо легче. На него уже давит даже собственное окружение. Но несмотря на все, Украина и Европа должны стать единым фронтом. Вопрос №1 – безопасность. Должны создавать соответствующие структуры безопасности внутри ЕС. А что касается Трампа, то да, можно его периодически рассматривать как ситуативного ресурсного партнера. Но стратегическим союзником он не является. И не будет.

– Раз уж упомянули Канаду, то хотелось бы услышать ваше мнение. Насколько реалистичным выглядит сценарий, при котором Канада, условно, становится частью Европейского Союза?

– Это интересный вопрос, и здесь важно учитывать несколько вещей: историческую преемственность, культурную близость Канады к Европе, ее потребности в безопасности. Премьер-министр Марк Карни вполне прямо заявляет, что Канада должна увеличить оборонные расходы, нарастить количество войск, активизировать сотрудничество с Европой. И это логично – Канада ведь часть британского Содружества. И именно эта преемственность, вместе с кризисом доверия к НАТО, может стать фундаментом для формализации более глубокого сближения. Возможно, и к институциональному союзу с ЕС. Если НАТО действительно зашатается, а вероятность этого сейчас совсем не нулевая, Европейский Союз вместе с Канадой вполне может начать формировать альтернативную систему коллективной безопасности. В частности, совместные вооруженные силы. По моему мнению, именно так все и будет разворачиваться. Но не как превентивный шаг, а как ответ на кризис в альянсе. Канада при этом будет взвешивать оба вектора – и экономические отношения с США, и партнерство с Европой. Потому что и то, и другое критически важно и для ее экономики, и для гарантий безопасности.

– Еще один важный саммит, который нас ждет – саммит НАТО в Нидерландах с 24 по 26 июня. Bloomberg уже опубликовал проект декларации – и там немало тревожных сигналов. Россия названа "угрозой" евроатлантической безопасности – согласно предварительному проекту декларации саммита НАТО, с которым ознакомился Bloomberg. Но в документе не говорится о признании России агрессором в войне против Украины. Из текста также исчезли упоминания о возможном вступлении Украины в альянс, в отличие от предыдущих саммитов, где этот вопрос звучал четко. Обещание предоставить Украине $40 миллиардов, озвученное год назад, также не включено в проект. В целом – все это способ избежать открытых разногласий между Дональдом Трампом и союзниками?

– Решение о помощи Украине принималось не НАТО, а странами G7 – и оно действует. Оно не отменено. Механизмы работают. А значит, доходы с замороженных российских активов в западных банках таки будут направлены на поддержку Украины – прежде всего на закупку оружия. Это не декларация – это запущенный процесс.

Что касается членства в НАТО, то решения, принятые на Вильнюсском и будущем Вашингтонском саммитах, остаются в силе. Украина находится на безвозвратном пути в Альянс, как метко отметил Марк Рютте. Это не прорыв, но это четкая стратегическая рамка.

Что касается нынешнего саммита, то это скорее компромисс лично с Трампом. Для того, чтобы все смогли оказаться за одним столом на саммите и не рассорить Альянс окончательно. Трамп не понимает значения Украины для системной безопасности. И, по правде говоря, он не способен это постичь. Поэтому на данном этапе решение не столько о стратегической интеграции, сколько об удержании статуса-кво – чтобы дождаться лучших политических времен в США.

Теперь шире. Функционирование НАТО не останавливается. Подразделения, которые занимаются логистикой, мониторингом, оценочными функциями, – работают. Они даже усиливают свои позиции. И здесь все будет зависеть от того, что примет саммит G7 в Канаде и саммит НАТО в Гааге. Потому что уже на следующий день, 26-го июня, стартует саммит лидеров Евросовета. И если НАТО даст заднюю, именно ЕС возьмет на себя инициативу. Там уже проговариваются варианты создания автономной системы обороны. Это понимают все. Европа созревает к тому, чтобы самостоятельно отвечать за свою безопасность. Поэтому да, формулировки в декларациях смягчились – это вы верно подметили. Но по сути пока никакого изменения.

– На этом фоне мы имеем очередную "болтовню" из Москвы. Рябков, заместитель министра иностранных дел РФ, заявляет: выведите НАТО из Восточной Европы. Мол, этот процесс, "как нам пообещали американцы", уже начался или вот-вот начнется. По его словам, "экспансия североатлантического альянса стала одной из "первопричин принципиальных противоречий" между Россией и США в вопросах безопасности". Он добавил, что сокращение контингента НАТО в Восточной Европе "пошло на пользу безопасности всего континента", также НАТО нужно вывести свои войска из стран Балтийского региона. Он напомнил, что аналогичные требования Москва уже выдвигала в конце 2021 года за несколько месяцев до вторжения в Украину. И все бы ничего, но ведь помните заявление спецпредставителя Трампа Кита Келлога, который фактически озвучил позицию президента США? Американцы, мол, "понимают российское беспокойство" и готовы включить этот вопрос в потенциальное соглашение о завершении войны в Украине.

– Если уж говорить о "первопричинах", то дело не только в Балтии. Россия настаивает на возвращении НАТО к границам 1991 года. Речь идет не о 1997-м или 1999-м, когда к Альянсу присоединился ряд стран Центральной Европы. Нет, они имеют в виду восточную границу ФРГ и ГДР. Потому что, согласно договору об объединении Германии, территория бывшей ГДР вошла в состав ФРГ, следовательно, стала частью НАТО, но войска НАТО там не должны были базироваться. И это надо помнить. Вывод американских войск из Балтии, Румынии и других стран – катастрофа. И это прекрасно понимают все. Именно поэтому, если вы заметили, в этих регионах увеличивается контингент – теперь уже немецких и французских войск. Европа готовится к тому, что Трамп может принять непредсказуемые решения. Недавнее интервью президента Литвы, заявления нового румынского президента во время визита на базу НАТО, присутствие французских войск в Литве, испанских – в Румынии, все это говорит об одном: Европа не спит. Она готовится. Более того, в этих странах приняты решения о создании национальных дивизий обороны. В нескольких восстановлена всеобщая воинская повинность. То есть работа идет системная. Может ли случиться, что США действительно выведут войска? Я уже сказал: не доверяю заявлениям Трампа.

– Переходим к санкциям. Двумя основными пунктами 18-го пакета Евросоюза против России станут попытка ограничить ее нефтедолларовые доходы и не допустить возобновления работы "Северных потоков". Еврокомиссия также будет пытаться защитить от возможных исков со стороны Москвы Бельгию, где заморожено 190 млрд евро российских валют. Еврокомиссия предложила G7 снизить потолок цен на нефть с $60 до $45 за баррель и будет требовать ее соблюдения, заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Но Белый дом скептически относится к этому шагу, а без Штатов все это может не сработать так как надо. Об этом говорит и канцлер Германии Фридрих Мерц: "новые ограничительные меры окажутся недостаточно действенными без активного участия США". ЕС ждет тяжелая битва за принятие 18-го пакета санкций против России?

– Что касается 17-го и 18-го пакетов санкций, то действительно, без участия США они серьезно теряют в весе. Эти два пакета могут быть взаимодополняющими, но для реального эффекта нужна совместная реализация. А вот тут и начинаются проблемы. Первая – это "дыры" в самих санкциях. В каждом пакете есть исключения. И это не щель, а настоящие ворота, через которые втягивают целого "верблюда" – двойные технологии, компоненты вооружения, импорт в РФ – все это туда проходит.

Вторая проблема – отсутствие дисциплины. Даже некоторые члены НАТО, например Турция или Венгрия, санкции просто игнорируют. И если США не подключатся к реализации 18-го пакета, то половина его механизмов просто не будет работать. Финансовые потоки, сделки с энергоресурсами, с ядерной отраслью – все это легко будет обходить европейские запреты через американские механизмы. И именно поэтому ЕС настаивает: США должны стать ключевым участником 18-го пакета. Если Конгресс все же примет закон о вторичных санкциях в отношении стран, сотрудничающих с РФ (Китай, Индия, Турция) – серьезно усилит европейский пакет. Но давайте будем честными: какова вероятность, что США наложат санкции на Китай или Индию? Мизерная. Так зачем огород городить, если с него не будет урожая? Лучше уж поддержать европейский пакет полностью, обеспечить контроль за его выполнением и без всяких "исключений".

– США все-таки присоединятся к 18-му пакету?

– Пакет все равно будет реализован – с США или без. Почему? Добыча нефти, особенно в США, растет. Спрос падает. Цена идет вниз. Санкции, которые ограничивают участие российской нефти на рынке, удерживают баланс. ЕС фактически играет на стабильность. Административные механизмы – такие как установление "потолка" цен (45 или 30 долларов за баррель, как хотела Украина) – это не рынок. Это регуляция. Рынок же сейчас держит где-то на уровне 50-60 долларов, но тенденция к падению очевидна. И здесь три ключевых фактора: рост добычи, откат от "зеленой" энергетики обратно к традиционной и спад бизнес-активности из-за протекционистской политики Трампа. И, конечно, санкции, если будут работать, – тоже будут давить на уменьшение цены.

– Перейдем к самой горячей теме внутри Соединенных Штатов – массовых протестов против миграционной политики Белого дома. Точнее, против политики Дональда Трампа. Беспорядки – первый серьезный внутриполитический вызов для Трампа, гвоздем предвыборной кампании которого стала борьба с нелегальной миграцией. С депортациями нелегалов у его администрации совсем ничего не получается, хотя начиналось все с большой помпой. Эйфория от кампании под названием "сейчас мы быстро поймаем всех нелегалов и вышлем их домой" быстро прошла, а игра в силу ведет к разрушению спокойствия в стране.

– Здесь важно понять, почему Трамп пошел по этому пути. Он получил фиаско во внешней политике, провалился с пошлинами и тарифами и ему срочно был нужен спасительный маневр. Единственная тема, которая могла его вытянуть, – иммиграция. И надо признать: настроения, которые он эксплуатирует, действительно есть в американском обществе. Причем раскол где-то 50 на 50: одни поддерживают жесткие действия против иммигрантов, другие выступают за соблюдение международного гуманитарного права, внутреннего законодательства и сохранение статус-кво. Вот на этом фронте и идет главная борьба.

Недаром ряд аналитиков уже говорят о риске "иммигрантской революции", которая может скатиться к гражданскому конфликту. Потому что общество разделено практически пополам. Посмотрите, как география протестов смещается: сначала Калифорния – Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Сакраменто. А теперь уже Техас, Флорида – штаты с наибольшим количеством иммигрантов. Да и мегаполисы – это ведь тоже иммигрантская Америка. Ситуация очевидно идет на обострение. Есть ли варианты смягчить ее? Есть. Но только при условии, что вопрос будет рассматриваться в Конгрессе. Там, в формате диалога между республиканцами и демократами еще можно найти компромисс. Потому что иммиграционная политика сейчас раскалывает Америку не только по этническому принципу, но и политически: демократы против республиканцев, Штаты – друг против друга. Это уже системная трещина. Но есть одна проблема – Дональд Трамп. Его фигура блокирует возможность конструктивного решения. Ведь это не стихийный протест, который возник где-то в Лос-Анджелесе – это организованная схема, созданная Стивеном Миллером, идеологом трамповской миграционной политики. Все было спланировано: провокации со стороны миграционной полиции, конфликты в ключевых городах, инфильтрация протестов провокаторами.

Я хорошо понимаю механику протестной технологии. Когда акция организована, то никто не жжет машины и не грабит магазины. Если появляется мародерство – значит, включились провокаторы. Их цель – максимально радикализировать обе стороны. И за этим, без преувеличения, стоит лично Миллер. Он координирует этот сценарий, повышает температуру и полиции, и протестующим. Появление Национальной гвардии – уже часть сценария. Хотя, обратите внимание, на тот момент не было никаких реальных оснований для ее введения.

– То есть представители Трампа сами эту ситуацию создали, чтобы потом ее погасить – и объявить его спасителем нации?

– Именно так. Вся логика действий указывает на это. Но есть одно "но". Введение Нацгвардии – это еще куда ни шло. Но когда заходит речь об использовании регулярных войск, морской пехоты – это уже красная линия. Такого в США не может быть в принципе. Это антиконституционно. Тем временем беспорядки распространяются: на соседние штаты, на новые мегаполисы. И дальше ситуация будет только обостряться. Надо же понимать человеческий фактор. Ситуация вскоре перетечет в криминальную фазу: погромы, грабежи, насилие. Если это не остановить сейчас – будет катастрофа, и это пугает. И главный вопрос: кто победит – Америка или Дональд Трамп? Потому что если ситуацию возьмет под контроль Конгресс – ее еще можно стабилизировать. Но если дальше будут руководить Миллер и Трамп – это прямая дорога в хаос. И это уже очевидно всем, кто не потерял чувство реальности. Это спонтанные, эмоциональные решения без анализа последствий. Они не опираются на данные, не предусматривают никакой системной стратегии. И в результате – новая точка взрыва. На этот раз уже не за океаном, а просто у себя дома.