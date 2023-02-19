США резко предупредили Китай о последствиях поддержки России в войне

США начинают замечать тревожные тенденции поддержки Китаем вооруженных сил государства-агрессора РФ. В связи с этим госсекретарь США Энтони Блинкен довольно резко предупредил Пекин о последствиях оказания материальной поддержки России.

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Свою позицию американский чиновник озвучил на полях Мюнхенской конференции по безопасности во время встречи с высокопоставленным дипломатом Китая Ван И, сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника Госдепартамента. Ранее американские официальные лица заявили, что наблюдают признаки готовности Пекина к тайному оказанию военной помощи России.

Вице-президент США Камала Харрис упомянула о поддержке Китаем России во время своего выступления в Мюнхене, выразив обеспокоенность тем, что Пекин углубил свои отношения с Москвой с начала войны.

"Забегая вперед, любые шаги Китая по оказанию смертоносной поддержки России только вознаградят агрессию, продолжат убийства и еще больше подорвут порядок, основанный на правилах", – подчеркнула чиновница.

Ван И, выступая на конференции, заявил, что его страна опубликует документ о том, как найти политическое решение войны в Украине. И хотя официальное предложение не было обнародовано, Блинкен поставил под сомнение инициативу Китая.

"Нам кажется, что китайцы пытаются добиться и того, и другого. С одной стороны, заявляя, что хотели бы способствовать миру и стабильности в Украине, а с другой – предпринимая эти тревожные шаги для поддержки агрессивной войны России", – подчеркнул источник издания.

Напомним: раннее СМИ сообщили, что США подозревают Китай в оказании РФ нелетальной военной помощи. Не исключено, что речь идет о снаряжении, необходимом оккупационным войскам для вероятного весеннего наступления на фронте в Украине. Речь идет о передаче формы или бронежилетов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Китай категорически отвергает возможность дальнейшего развития войны в Украине, поэтому приготовил "мирный план" для ее окончания. Документ будет опубликован в ближайшие дни, по случаю трагической даты 24 февраля – годовщины полномасштабного вторжения российской армии;

– министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Китай может сыграть важную роль в сдерживании агрессии России против Украины. Именно этого от Пекина ожидает Киев, ведь так Китай подтвердит свою приверженность основополагающему принципу нерушимости границ государств.

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