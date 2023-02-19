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Китай может предоставлять России нелетальную военную помощь – СМИ

Марина Лисничук
Новости политики
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Китай может предоставлять России нелетальную военную помощь – СМИ

В Соединенных Штатах Америки считают, что Китай может оказывать стране-агрессору России нелетальную военную помощь. Не исключено, что речь идет о снаряжении, необходимом оккупационным войскам для вероятного весеннего наступления на фронте в Украине.

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Речь идет о передаче формы или бронежилетов. Об этом пишет NBC News, ссылаясь на данные от четырех американских чиновников.

Журналисты подчеркнули, что КНР уже оказывала РФ определенную поддержку, которая касалась российских дезинформационных кампаний и продвижения кремлевских нарративов о войне. Однако новая помощь, говорят источники издания, более ощутима и предназначена для использования российскими войсками в боях против ВСУ.

Официальные американские лица отказались от подробных разъяснений по поводу такой китайской помощи Москве, но указали, что она может включать обеспечение оккупантов снаряжением для наступления весной – в частности форму, бронежилеты.

По данным NBC News, в Вашингтоне также выражают обеспокоенность тем фактом, что официальный Пекин рассматривает еще и возможность передачи РФ летальной военной помощи.

"Мы еще не видели, чтобы они перешагнули этот предел, но не думаем, что они прекратили это обсуждать", – отметил один из источников издания.

По его словам, КНР пытается действовать незаметно, в то же время последние тенденции указывают на потенциально более ощутимую поддержку правительством этой страны российской армии.

Китай может предоставлять России нелетальную военную помощь – СМИ

Один из собеседников подчеркнул, что китайская помощь России была существенной частью беседы главы американского Госдепа Энтони Блинкена с главным дипломатом КНР Ван I после Мюнхенской конференции по безопасности. На этом мероприятии официальные лица США тоже делились с партнерами данными по этому вопросу.

NBC News пишет, что на сегодня точно неизвестно, нарушает ли поддержка Китая государства-террориста России какие-либо санкции, а также введет ли Вашингтон санкционные ограничения в отношении Пекина. Собеседник издания, знакомый с мнением чиновников Белого дома, заявил, что США "без колебаний будут принимать меры к тем, кто нарушит санкции".

Отметим: недавно расследователи также установили, что оккупационные войска РФ используют против Украины коммерческие дроны компании DJI из Китая. В обход санкций часть этих БПЛА попадает в руки российских военных преступников через ОАЭ.

Как сообщал OBOZREVATEL, на днях в Китае впервые назвали войной вторжение войск РФ в Украину, которое произошло почти год назад. Пекин утверждает, мол, категорически отрицает возможность дальнейшего развития боевых действий и даже подготовил свой "мирный план" по их завершению.

СМИ анонсировали, что лидер КНР Си Цзиньпин выступит с речью о "мире во всем мире" 24 февраля 2023-го – в годовщину начала полномасштабной войны РФ против украинского государства.

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