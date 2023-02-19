Китай может предоставлять России нелетальную военную помощь – СМИ

В Соединенных Штатах Америки считают, что Китай может оказывать стране-агрессору России нелетальную военную помощь. Не исключено, что речь идет о снаряжении, необходимом оккупационным войскам для вероятного весеннего наступления на фронте в Украине.

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Речь идет о передаче формы или бронежилетов. Об этом пишет NBC News, ссылаясь на данные от четырех американских чиновников.

Журналисты подчеркнули, что КНР уже оказывала РФ определенную поддержку, которая касалась российских дезинформационных кампаний и продвижения кремлевских нарративов о войне. Однако новая помощь, говорят источники издания, более ощутима и предназначена для использования российскими войсками в боях против ВСУ.

Официальные американские лица отказались от подробных разъяснений по поводу такой китайской помощи Москве, но указали, что она может включать обеспечение оккупантов снаряжением для наступления весной – в частности форму, бронежилеты.

По данным NBC News, в Вашингтоне также выражают обеспокоенность тем фактом, что официальный Пекин рассматривает еще и возможность передачи РФ летальной военной помощи.

"Мы еще не видели, чтобы они перешагнули этот предел, но не думаем, что они прекратили это обсуждать", – отметил один из источников издания.

По его словам, КНР пытается действовать незаметно, в то же время последние тенденции указывают на потенциально более ощутимую поддержку правительством этой страны российской армии.

Один из собеседников подчеркнул, что китайская помощь России была существенной частью беседы главы американского Госдепа Энтони Блинкена с главным дипломатом КНР Ван I после Мюнхенской конференции по безопасности. На этом мероприятии официальные лица США тоже делились с партнерами данными по этому вопросу.

NBC News пишет, что на сегодня точно неизвестно, нарушает ли поддержка Китая государства-террориста России какие-либо санкции, а также введет ли Вашингтон санкционные ограничения в отношении Пекина. Собеседник издания, знакомый с мнением чиновников Белого дома, заявил, что США "без колебаний будут принимать меры к тем, кто нарушит санкции".

Отметим: недавно расследователи также установили, что оккупационные войска РФ используют против Украины коммерческие дроны компании DJI из Китая. В обход санкций часть этих БПЛА попадает в руки российских военных преступников через ОАЭ.

Как сообщал OBOZREVATEL, на днях в Китае впервые назвали войной вторжение войск РФ в Украину, которое произошло почти год назад. Пекин утверждает, мол, категорически отрицает возможность дальнейшего развития боевых действий и даже подготовил свой "мирный план" по их завершению.

СМИ анонсировали, что лидер КНР Си Цзиньпин выступит с речью о "мире во всем мире" 24 февраля 2023-го – в годовщину начала полномасштабной войны РФ против украинского государства.

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