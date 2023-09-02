США приветствуют приверженность Украины антикоррупционным усилиям: официальное заявление

В пятницу, 1 сентября, в Вашингтоне Государственный департамент, Министерство юстиции и Министерство финансов США, а также USAID, приняли встречу с руководителями Специализированной антикоррупционной прокуратуры, Национального антикоррупционного бюро и Высшего антикоррупционного суда Украины. Так Соединенные Штаты выразили приветствие к преданности Украины антикоррупционным усилиям, даже на фоне серьезного и полномасштабного вторжения со стороны России.

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Об этом говорится в заявлении Офиса спикера Госдепа США. По данным источника, так Америка поддержала Украину в ее работе над внедрением ключевых антикоррупционных реформ, направленных на обеспечение , основанного на верховенстве права.

"Преданность Украины борьбе с коррупцией является ключевой для ее будущего и реализации ее европейских стремлений. Соединенные Штаты приветствуют преданность Украины антикоррупционным усилиям даже на фоне жестокого полномасштабного вторжения России и поддерживают Украину, в ее работе над внедрением ключевых антикоррупционных реформ, направленных на обеспечение , основанного на верховенстве права", – заявили в американском ведомстве.

Отмечается, что решительные действия правительства Украины и независимых антикоррупционных институций, а также бдительность гражданского общества и СМИ, остаются критически важными факторами в борьбе с коррупцией. Эти меры способствуют обеспечению прозрачности государственных закупок, укреплению доверия со стороны инвесторов и привлечению к ответственности тех, кто пользуется общественным доверием.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Европарламенте во время заседания комитетов по иностранным делам и бюджету раскритиковали идею президента Украины Владимира Зеленского. Он предложил приравнять во время военного положения коррупцию к государственной измене. Это фактически может урезать полномочия НАБУ и САП и способствовать тому, что расследования по взяточничеству перейдут к СБУ. В ЕС такую идею считают опасной.

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