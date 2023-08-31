В ЕС раскритиковали идею Зеленского: передавать СБУ расследование коррупции нельзя

В Европарламенте во время заседания комитетов по иностранным делам и бюджету раскритиковали идею президента Украины Владимира Зеленского. Он предложил прировнять во время военного положения коррупцию с государственной изменой. Это фактически может урезать полномочия НАБУ и САП и передать расследования взяточничества СБУ. В ЕС такую идею считают опасной.

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Обсуждение транслировалось на официальном сайте Европарламента. Оно состоялось на заседании комитетов Европарламента по иностранным делам и бюджету, на котором обсуждали идею Европейской Комиссии выделить Украине 50 миллиардов евро на восстановление и модернизацию в 2024-2027 годах. Михаэль Галер, докладчик по Украине в Европейском Парламенте, заявил, что борьба с коррупцией во всех сферах, где привлечены большие суммы государственных и частных денег, была важна до войны, даже важнее во время войны и будет вызовом после нее, когда много денег будут направлены на восстановление Украины.

"Я считаю нецелесообразным во время войны перекладывать ответственность за борьбу с коррупцией из действующих институтов, таких как НАБУ и САП, в СБУ путем переименования коррупции в государственную измену. С другой стороны, хорошо, что сложность проблемы коррупции во время войны признается наравне с государственной изменой, но преодолевать этот вызов имеют действующие уполномоченные институты. Следует избегать впечатления, что целью такой инициативы является предоставление властям возможности контролировать коррупционные дела и определять их судьбу, особенно, когда речь идет о делах против чиновников", – сказал он.

Виола фон Крамон, вице-председатель делегации Европарламента в Парламентском комитете ассоциации Украина-ЕС, также раскритиковала идею Зеленского. Она сказала, что это может быть попыткой избавиться от политических оппонентов.

"Я обеспокоена последней инициативой президента Зеленского по борьбе с коррупцией. Я рассматриваю ее как попытку избавиться от политических оппонентов. Она не направлена на усиление существующих антикоррупционных институций как НАБУ и САП, а на предоставление значительных полномочий СБУ. Мы должны внимательно следить за развитием событий", – сказала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко считает, что приравнивание коррупции к госизмене приведет к тому, что вместо НАБУ и САП такими делами будет заниматься СБУ. Кроме того, по его словам, такая инициатива противоречит позиции международных партнеров Украины – ЕС и США.

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