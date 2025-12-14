'США представляют российскую сторону': Зеленский сказал, что может заставить Путина пойти на компромиссы

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не ведет прямого диалога со страной-агрессором Россией. Поэтому позицию Москвы фактически представляют Соединенные Штаты.

По словам президента, именно американцы передают Украине сигналы и требования россиян. Об этом Зеленский заявил, отвечая на вопросы журналистов.

Переговоров Украина – Россия нет

Глава государства подчеркнул, что на данный момент прямого диалога между Украиной и Россией нет, поэтому делегация Соединенных Штатов фактически представляет российскую сторону.

Поэтому, по словам Зеленского, Украина обсуждает с США не только двухсторонние отношения, но также передает реакцию на заявления и требования российской стороны.

"У нас нет прямого диалога с российской стороной, и в диалоге с американской стороной они, если можно так сказать, представляют российскую сторону. Они говорят об их сигналах, требования, шаги, готовности или не готовности. Мы, со своей стороны, обсуждаем с Америкой не только наши двухсторонние отношения Украина-Америка, как например гарантии безопасности, а также обсуждаем нашу реакцию на сигналы русских", – сказал Зеленский.

Нужно давление на Москву

Также президент подчеркнул, что от российской стороны можно добиться компромиссов. Однако это возможно лишь в том случае, если американская сторона в своем стремлении помочь завершить войну будет оказывать давление на Москву.

"Поэтому что касается компромиссов с российской стороны в любом случае, если Америка будет давить, если партнеры будут давить, и если Америка будет хотеть закончить эту войну так, как они сегодня это демонстрируют, я считаю, что русские должны пойти на компромиссы", – объяснил президент Украины.

Напомним, Зеленский подчеркнул, что главным для него является справедливость документа и защита Украины от новых агрессий России. Он заявил, что диалог будет продолжаться в ближайшее время с различными международными партнерами.

Как сообщал OBOZ.UA, американские чиновники утверждают, что администрация Трампа готова предоставить Украине гарантии на основании статьи 5 НАТО. Более того, эти гарантии одобрят в Конгрессе, и они будут иметь обязательную юридическую силу.

