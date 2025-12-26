США предложили Украине гарантии безопасности на 15 лет с возможностью продления, Зеленский хочет больше – Axios

Между Соединенными Штатами и Украиной уже согласованы и оформлены двусторонние соглашения в виде пяти документов, и к ним может быть добавлен и шестой. В частности, США хотят предоставить Украине гарантии безопасности на 15 лет с возможностью их продления.

Видео дня

Но такого времени может быть недостаточно. Соответственно, украинский лидер Владимир Зеленский надеется на встречи с президентом США Дональдом Трампом, чтобы договориться о более длительном сроке действия соглашения о гарантиях безопасности.

Срок действия соглашения о безопасности

Он уточнил, что остаются некоторые "технические моменты" для дальнейшего обсуждения, в том числе срок действия соглашения о гарантиях безопасности.

"Я думаю, нам нужно больше, чем 15 лет", – сказал украинский президент.

Отдельно Владимир Зеленский сообщил, что и США, и Украина вынесут гарантии безопасности на ратификацию в законодательные органы обеих стран.

Встреча лидеров

Владимир Зеленский отметил, что Украина и США "уже перешли на следующий уровень", и именно поэтому сторонам уже нужно вести переговоры на уровне президентов.

"Мы хотим завершить это как можно скорее. Вот почему я рассчитываю на личную встречу (с Трампом)", – сказал он.

Украинский лидер добавил, что будет считать "большим успехом", если Трамп во время их встречи согласится с предложениями касаемо сроков действия гарантий безопасности.

Относительно тех переговоров с американцами, которые уже состоялись, президент Украины высоко оценил работу спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, зятя американского лидера Джареда Кушнера, а также своей команды во главе с секретарем Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым.

Что предшествовало

Напомним, что во время последней встречи в Европе американские и европейские партнеры Украины согласовали план "надежной защиты" нашей страны "для обеспечения соблюдения любых мирных соглашений с Россией". В частности, согласно этому плану главным фактором гарантий безопасности для Украины является украинская армия; США будут предоставлять разведданные и осуществлять мониторинг соблюдения мира, а войска "коалиции желающих" будут размещены "как можно дальше от линии фронта, чтобы укрепить доверие".

Как сообщал OBOZ.UA, вопрос размещения иностранного контингента для защиты в небе, на море и на земле, находится на стадии договоренностей с международными партнерами. По словам президента Украины, сам договор уже есть, но его подписание и размещение иностранных войск состоится только после прекращения огня.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!