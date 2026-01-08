'США отходят от правил и партнеров': Макрон предупредил об угрожающих изменениях

Соединенные Штаты постепенно отворачиваются от некоторых союзников и игнорируют международные правила. Это порождает угрожающие изменения в мировом порядке.

Об этом заявил в четверг, 8 января, президент Франции Эммануэль Макрон в своем ежегодном обращении к французским послам. Его цитирует Lemonde.

Заявление Макрона прозвучало в ответ на внешнюю политику администрации Дональда Трампа, включая выход США из десятков международных организаций и соглашений, а также его инициативы относительно статуса Гренландии и торговое давление на европейских партнеров.

США отказываются от правил и отходят от союзников

Макрон выступил с резкой критикой внешней политики США. Он обвинил Вашингтон в нарушении международных норм и торговых правил.

"Соединенные Штаты постепенно отворачиваются от некоторых союзников и одновременно освобождаются от международных правил", – резко заявил Эммануэль Макрон относительно поведения США на международной арене.

Президент Франции отметил, что все больше нарушается система многосторонности из-за действий великих держав, которые имеют "сильный соблазн поделить мир между собой".

"Институты многосторонности функционируют все хуже и хуже. Мы развиваемся в мире великих держав с реальным соблазном разделить мир между собой", – заявил французский лидер.

Он также упомянул о росте "неоколониальной агрессивности" в дипломатических отношениях.

Макрон подчеркнул, что Франция отвергает "новый колониализм, вассальность и капитулянтство", и призвал Европу к большей автономности.

"Больше стратегической автономии, меньше зависимости от Соединенных Штатов и Китая", – призывает Эммануэль Макрон.

Европейский технологический суверенитет под давлением

Отдельно президент Франции отметил необходимость защищать европейское регулирование ИТ-сектора, которое, по его словам, находится под давлением со стороны США.

"Европейские регламенты DSA и DMA – это два регламента, которые необходимо защищать и усиливать", – подчеркнул Макрон.

Он также напомнил о подготовке так называемого "европейского демократического щита".

"Европейская комиссия работает над этим, и Франция будет продолжать принимать инициативы в этом направлении", – добавил он.

Эммануэль Макрон также призвал ускорить введение европейских торговых преференций и упрощение единого рынка капитала.

Как сообщал OBOZ.UA, США выходят из десятков международных организаций. Президент США Дональд Трамп подписал меморандум, которым прекращается участие и финансирование США в 66 международных организациях, включая структуры ООН. В Белом доме заявили, что эти организации больше не отвечают национальным интересам страны.

