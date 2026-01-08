"Больше не соответствуют интересам": США выходят из десятков международных организаций

Президент США Дональд Трамп подписал меморандум, которым прекращается участие и финансирование США в 66 международных организациях, включая структуры ООН. В Белом доме заявили, что эти организации больше не отвечают национальным интересам страны.

Соответствующие документы 7 января обнародовали в пресс-службе Белого дома. Документ предусматривает выход из 31 структуры ООН и 35 за ее пределами.

"Сегодня президент Дональд Трамп подписал Президентский меморандум, который приказывает вывести Соединенные Штаты из 66 международных организаций, которые больше не отвечают интересам Америки", – сообщает пресс-служба.

Меморандум приказывает всем исполнительным ведомствам и агентствам США прекратить участие и финансирование организаций, которые противоречат национальным интересам, безопасности, экономическому развитию и суверенитету страны. Решение касается структур, которые, по мнению администрации, продвигают глобалистские или идеологические программы.

"Американские налогоплательщики потратили миллиарды на эти организации с незначительной отдачей, тогда как они часто критикуют политику США, продвигают повестку дня, противоречащую нашим ценностям, или тратят деньги налогоплательщиков, якобы решая важные вопросы, но не достигая никаких реальных результатов", – говорится в документе.

До этого Трамп инициировал выход США из Всемирной организации здравоохранения и Парижского климатического соглашения, а также прекратил участие в Совете по правам человека ООН и запретил финансирование Агентства ООН для помощи беженцам на Ближнем Востоке.

Ранее OBOZ.UA сообщал, Трамп дал зеленый свет двухпартийному законопроекту о санкциях против России, работа над которым длилась месяцами. Он позволит американскому лидеру наказывать те страны, которые покупают дешевую российскую нефть, подпитывающую военную машину диктатора Владимира Путина.

Также президент Соединенных Штатов заявил, что начиная со своего первого срока восстановил и укрепил американские вооруженные силы и продолжает работу в этом направлении. По его словам, именно мощная армия сделала Америку фактором сдерживания для глобальных соперников, а Китай и Россия "боятся и уважают" только США.

