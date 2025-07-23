США одобрили продажу оружия Украине на сумму $322 млн: что войдет в пакет

Пентагон сообщил об одобрении продажи двух новых пакетов военной помощи для Украины. Их общая сумма составит 322 миллиона долларов США. Госдепартамент уже принял это решение.

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Такое заявление обнародовали в американском Министерстве обороны. Отмечается, что первый пакет предусматривает поставку зенитных комплексов HAWK Phase III. Второй же включает боевые машины пехоты Bradley.

"Правительство Украины запросило на приобретение товаров и услуг, связанных с обеспечением обеспечения ракетной системы HAWK", – говорится в сообщении.

А именно:

– Пятитонные грузовые автомобили; запасные части к системе HAWK.

– Реконструкцию и капитальный ремонт огневых установок противовоздушной обороны HAWK.

– Наборы инструментов и испытательное оборудование.

– Вспомогательное оборудование и техническую документацию.

– Обучение, техническую поддержку и поддержку полевых офисов правительства США и подрядчиков.

– Техническую помощь правительства США и подрядчиков.

– Контейнеры для хранения и оборудование, связанные с хранением запасных частей.

– Запасные части к ракете MIM-23 HAWK и ремонт ракет.

– Другие связанные элементы логистики и программной поддержки.

Общая стоимость программы оценивается в 172 миллиона долларов.

Отмечается, что эта предложенная продажа будет способствовать целям внешней политики и целям национальной безопасности Соединенных Штатов, улучшая способность Украины обеспечивать собственную оборону.

"Эта предложенная продажа улучшит возможности Украины противостоять текущим и будущим угрозам, дополнительно оснастив ее для проведения миссий самообороны и региональной безопасности с более мощным потенциалом противовоздушной обороны. Украина не будет иметь трудностей с внедрением этих товаров и услуг в свои вооруженные силы", – добавляют в ведомстве.

В Пентагоне отметили, что предложенная продажа этого оборудования и поддержки не изменит базового военного баланса в регионе.

Детали

Сообщается, что основными подрядчиками будут:

– Sielman Corporation, расположенная в Волохе, Греция.

– RTX Corporation, расположенная в Андовере, штат Массачусетс.

– PROJECTXYZ, расположенная в Хантсвилле, штат Алабама.

В настоящее время правительству США не известно о какой-либо компенсационной сделке, предложенной в связи с этой потенциальной продажей. Она будет определена в ходе переговоров между покупателем и подрядчиком.

Реализация этой предложенной продажи потребует временной служебной командировки примерно пяти представителей правительства США и пятнадцати представителей подрядчика в Украину.

Эта предложенная продажа не будет иметь негативного влияния на обороноспособность США.

"Описание и стоимость в долларах США приведены для наивысшего оценочного количества и стоимости в долларах США на основе начальных потребностей. Фактическая стоимость в долларах будет ниже в зависимости от окончательных требований, бюджетных полномочий и подписанных соглашений о продаже, если и когда они будут заключены", – резюмировали свое решение в Пентагоне.

Ранее сообщалось, что первая из обещанных США систем ПВО Patriot будет поставлена Украине не ранее, чем через восемь месяцев, то есть не раньше весны 2026 года. Доставка других систем займет еще больше времени.

Что предшествовало

14 июля президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время в Украину направят "17 Patriot", однако не уточнил, идет ли речь о батареях, пусковых установках или машинах в целом. Предполагалось, что за американские ЗРК заплатят страны Европы.

В начале мая 2025 года Германия пообещала купить у США и отправить в Украину две системы Patriot, позже Трамп и канцлер Германии Фридрих Мерц договорились о совместной поставке пяти батарей.

Теперь же выяснилось, что Трамп на самом деле предлагал Европе передать Украине Patriot из собственных запасов и через некоторое время получить замену от американского производителя RTX Corporation.

В качестве стимула RTX должна будет приоритезировать страны-доноры в листе ожидания своих клиентов.

Как сообщал OBOZ.UA, 22 июля Мерц заявил, что Германия пока не получила от США подтверждения сроков, когда Соединенные Штаты смогут передать системы Patriot на замену тем, которые Берлин готов предоставить Киеву. По его словам, есть лишь общее обещание Вашингтона.

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