США объявили Украине демарш из-за атак на Новороссийск: говорят, что возбуждены американские интересы

Украина получила демарш, от Государственного департамента США в связи с ударами по нефтеперерабатывающему объекту в Новороссийске. Американцы заявили, что атаки в конце прошлого года повлияли на инвестиции США в Казахстан.

Видео дня

В официальном дипломатическом уведомлении Украине советовали воздержаться от подобных ударов. Об этом на брифинге заявила посол Украины в США Ольга Стефанишина, сообщает CNN.

Атаки по Новороссийску

Администрация президента США Дональда Трампа предупредила правительство Украины о том, что удары по российскому нефтеперерабатывающему объекту на Черном море повлияли на американские инвестиции в Казахстан.

"Мы слышали, что украинские атаки на Новороссийск повлияли на некоторые американские инвестиции, осуществляемые через Казахстан. И мы слышали от Государственного департамента, что нам следует воздерживаться от, знаете ли, нападок на американские интересы", – заявила Стефанишина

Также посол подчеркнула, чтополучила демарш, то есть официальное дипломатическое уведомление от Государственного департамента США по этому вопросу. При этом Стефанишина отметила, что США не предлагали Киеву полностью воздерживаться от атак на российскую военную и энергетическую инфраструктуру.

"Это было связано именно с тем фактом, что там были затронуты экономические интересы Америки. Мы приняли это к сведению", – сказала посол.

Что предшествовало

В конце ноября 2025 украинские беспилотники нанесли удар по черноморскому порту Новороссийск, причинив ущерб не только российским интересам, но и ключевому трубопроводу, что привело к значительному снижению экспорта нефти из Казахстана. Компания Chevron является крупным акционером Каспийского трубопроводного консорциума, который транспортирует нефть с казахстанских месторождений на Черное море для экспорта.

Напомним, спецпредставитель американского президента Стивен Уиткофф анонсировал встречу с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым. Переговоры с главой украинской делегации состоятся в Женеве.

Как сообщал OBOZ.UA, гарантии безопасности для Украины должны предусматривать четкие и "железобетонные" обязательства стран НАТО, включая США. Должна быть прописана конкретная реакция Альянса в случае повторной агрессии со стороны России – по крайней мере, так считает генерал армии США, бывший командующий Центрального командования ВС США и экс-директор ЦРУ Дэвид Петреус.

