'США нельзя оставлять в стороне': Стармер назвал важный фактор для обеспечения мира в Украине

США нельзя оставлять в стороне от дипломатических переговоров по поводу потенциального завершения украинско-российской войны и страны Европы должны укреплять отношения с Америкой. Соединенные Штаты жизненно важны для обеспечения мира в Украине.

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Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер в своем выступлении перед парламентом Великобритании. По его словам, Европа должна сохранить отношения безопасности с США.

Стармер отметил, что правительство Соединенного Королевства увеличивает расходы на безопасность и оборону до уровня Холодной войны. Великобритания собирается изготовить 5 тысяч ракет противовоздушной обороны для Украины.

Но, несмотря на намерения стран Европы увеличить расходы на собственную безопасность, ради этой же безопасности они должны укреплять отношения с США, считает Стармер.

"Мы должны укреплять наши отношения с Америкой ради нашей безопасности, ради наших технологий, ради нашей торговли и инвестиций. Они есть и всегда будут незаменимы. И мы никогда не будем выбирать между двумя сторонами Атлантики", – сообщил Кир Стармер.

Он также подчеркнул, что США жизненно важны для обеспечения мира в Украине.

Напомним, 2 марта в Лондоне состоялся саммит европейских лидеров, после которого Стармер заявил, что стороны согласились разработать план мирного урегулирования в Украине и представить его Соединенным Штатам.

После саммита в Лондоне президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер предложили перемирие для Украины на месяц. Они подчеркнули, что это должно происходить "в воздухе, море и энергетике".

Однако это не единственный возможный сценарий. На рассмотрении есть несколько предложений по возможному прекращению огня в Украине. Союзники продолжают обсуждать эти варианты. Об этом сообщил спикер британского премьера Кира Стармера.

Как сообщал OBOZ.UA, по итогам визитов в Великобританию и США Зеленский заявил, что Европа продемонстрировала четкую позицию по поддержке Украины и показала, что может быть единой и готовой к сотрудничеству. По его словам, Украина и Европа едины в основном: чтобы мир был реальным, нужны реальные гарантии безопасности.

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