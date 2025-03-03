На столе лежит несколько предложений: в Британии рассказали о переговорах о возможном прекращении огня в Украине

На рассмотрении находится несколько предложений касательно возможного прекращения огня в Украине. Союзники продолжают обсуждение этих вариантов.

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Об этом сообщил пресс-секретарь британского премьера Кира Стармера – после того, как президент Франции Эммануэль Макрон предложил установить частичное прекращение огня (в воздушном, морском и энергетическом секторах) сроком на один месяц. Агентство Reuters отметило, что это не единственный возможный сценарий.

"Очевидно, что на столе есть несколько вариантов", – сказал представитель Стармера в понедельник, 3 марта. Он добавил, что вдаваться в детали каждого плана не будет.

Напомним: европейские страны во главе с Великобританией и Францией рассматривают варианты мирного соглашения после произошедшего на прошлой неделе скандала в Овальном кабинете Белого дома. Ссора между американским главой Дональдом Трампом, вице-президентом Джей Ди Вэнсом и украинским лидером Владимиром Зеленским вынудила Европу активизироваться.

2 марта в Лондоне состоялся саммит европейских лидеров, после которого Стармер заявил, что стороны согласились разработать план мирного урегулирования и представить его Соединенным Штатам.

Советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц, комментируя то, как Европа после скандала сплотилась вокруг Украины, сказал журналистам: "Мы приветствуем то, что Европа выступает в поддержку Европы. Но они также должны инвестировать в возможности для этого".

Как ранее писал OBOZ.UA, Владимир Зеленский подчеркнул, что прекращение огня на передовой невозможно без гарантий безопасности. "Если у вас нет окончания войны и нет гарантий безопасности – никто не способен контролировать прекращение огня на такой длинной линии фронта", – сказал он.

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