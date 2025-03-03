'Украине нужен мир, а не вечная война, для этого необходимы гарантии безопасности': Зеленский подвел итоги визитов в США и Британию. Видео

Президент Владимир Зеленский, возвращаясь из Лондона, записал видеообращение по итогам своих поездок в Великобританию и США. Он подчеркнул, что Европа в эти дни продемонстрировала четкую позицию по поддержке Украины и показала, что может быть единой и готовой к сотрудничеству.

Видео дня

Видео было опубликовано в Telegram-канале президента. Зеленский отметил, что и Украина, и Европа едины в главном: чтобы мир был реальным, нужны реальные гарантии безопасности. И это позиция всего континента – Великобритания, ЕС, Норвегия, Турция.

"Сегодня мы скоординировали наши позиции. Будет много встреч. Много совместной работы в ближайшие дни, в ближайшие недели будет. Будет дипломатия ради мира. И ради того, чтобы мы все были вместе – Украина, вся Европа и обязательно, обязательно Америка", – отметил он.

Украина осознает важность Америки и благодарна за всю полученную поддержку. Эта поддержка помогла сохранить нашу независимость: наша устойчивость в Украине базируется на том, что делают ради нас и ради собственной безопасности наши партнеры, сказал президент.

"Именно мир нам нужен, а не вечная война. И именно поэтому мы говорим, что гарантии безопасности являются ключом к этому. В ближайшее время мы все в Европе сформируем наши общие позиции – линии, которых мы должны достичь, и линии, с которых не можем отступить. Такие позиции будут представлены нашим партнерам в США. Надежность, продолжительность мира, правильное соглашение об окончании войны – это действительно наш общий приоритет", – добавил Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, во время общения с британскими СМИ Зеленский заявил, что Украина готова подписать соглашение Штатами о полезных ископаемых, и добавил, что отношения с Дональдом Трампом будут продолжены. Что касается завершения войны в Украине, то к соглашению еще "слишком далеко" и никакие реальные шаги в этом направлении не предприняты.

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