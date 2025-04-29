"США настроены серьезно": Рубио призвал Лаврова прекратить войну в Украине
Государственный секретарь США Марко Рубио заявил министру иностранных дел России Сергею Лаврову о "необходимости немедленно прекратить войну" в Украине. Эта фраза прозвучала во время их телефонного разговора 27 апреля.
Как передает CNN, главные дипломаты Соединенных Штатов Америки и Российской Федерации обсудили "следующие шаги в мирных переговорах" между Киевом и Москвой. Деталями поделились в Госдепе в понедельник, 28 апреля.
Сообщается, что звонок состоялся по просьбе главы российского МИД.
"Соединенные Штаты серьезно настроены способствовать прекращению этой бессмысленной войны", – отметила пресс-секретарь Госдепартамента Тэмми Брюс рассказала.
Воскресный звонок состоялся после того, как в пятницу, 25 апреля, спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф встречался с диктатором Владимиром Путиным в Кремле.
В МИД РФ заявляли о том, что основной темой беседы Рубио и Лаврова была российско-украинская война. Но стороны также продолжили "продуктивный обмен мнениями по ключевым аспектам российско-американского политического диалога, который существенно активизировался в последнее время".
Как писал OBOZ.UA, Марко Рубио считает, что текущая неделя (28 апреля – 4 мая) будет решающей в переговорах по прекращению войны в Украине.
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