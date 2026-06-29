США ищут способы масштабного и недорогого производства ракет – медиа

В Соединенных Штатах начинают осознавать необходимость перемен: ВПК страны не производит достаточное количество ракет, а те, что производятся, чрезвычайно дорогие. Современные войны ведутся совсем по-другому, поэтому в Пентагоне ищут альтернативное оружие и его разработчиков.

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"Поскольку запасы боеприпасов страны сократились во время конфликта с Ираном, поиск способов быстрого, дешевого и масштабного производства стал все более актуальной задачей", – заявили в Financial Times.

Аналитики подсчитали: даже работая на полную мощность, Пентагону понадобились бы не месяцы, а годы, чтобы заменить ракеты, выпущенные по Ирану.

Дело в том, что США производят всего 600 ракет Tomahawk в год, и каждая из них стоит около 2,6 миллиона долларов. Два других основных вида ракет – PrSM и JASSM – стоят около 1,6 и 1,9 миллиона долларов каждая.

"Американский арсенал основан исключительно на дорогих, изысканных и сложных в производстве системах вооружения. Мы вступили в новую эру ведения войны, и теперь США должны измениться", – признал проблему бывший чиновник Пентагона, ответственный за оборонные инновации, Майкл Горовиц.

Как Вашингтон может изменить подход к вооружению своих войск

В Соединенных Штатах уже существует ряд экспериментальных проектов и стартапов в сфере ВПК.

Например, Castelion – стартап, существующий уже три года, – получил контракт на производство более 12 000 гиперзвуковых ракет в течение пяти лет. Как только его завод в штате Нью-Мексико начнет работать на полную мощность, компания планирует производить 6 000 ракет в год по низкой цене – около 400 000 долларов за штуку. Castelion уже ищет возможности для строительства новых производственных мощностей в других регионах.

"Масса имеет значение, стоимость имеет значение, доступность имеет значение. Вы должны с самого начала создать что-то недорогое и простое в производстве, и это должно повлиять на все ваши инженерные решения", – заявил Эндрю Крайц, соучредитель Castelion и бывший руководитель SpaceX.

Он добавил, что оборонным предприятиям можно облегчить себе работу, используя детали, которые уже широко производятся (в частности двойного назначения).

Например, компания Co-Aspire разработала свою последнюю ракету таким образом, чтобы она собиралась преимущественно из готовых зачастей. Среди них – двигатели, созданные для любительских самолетов с дистанционным управлением. Что касается Castelion, то этот производитель обратился к компонентам, которые часто встречаются в автомобилях.

Но, как отметил Том Карако из Центра стратегических и международных исследований, есть нюанс: Пентагону придется смириться с тем, что более дешевое оружие не будет таким точным или надежным, как дорогое. Вооруженным силам США, возможно, придется проявить большую гибкость в своих требованиях к оборонным подрядчикам.

ВВС США уже запросили около 12 миллиардов долларов в течение следующих пяти лет на 28 000 ракет. Еще одна программа Пентагона, представленная в прошлом месяце, предусматривает закупку 10 000 ракет наземного базирования в течение следующих трех лет.

Более простые ракеты имеют и другие преимущества: речь идет об экономии времени, необходимого для обучения молодых солдат, особенно с учетом того, насколько сложными могут быть операционные системы старых ракетных комплексов.

"Оно должно быть интуитивно понятным для них в использовании. Программное обеспечение нужно разработать так, чтобы солдаты пользовались им так же, как они пользуются своими iPhone", – уверен Джон Феррари, бывший командующий ракетным полигоном "Уайт-Сэндс", где Пентагон испытывает новые ракеты.

Как писал OBOZ.UA:

– 26 июня американские военные снова нанесли удары по Ирану в ответ на нападение на торговое судно в Ормузском проливе. Самолеты ударили по иранским складам ракет и беспилотников, а также по прибрежным радиолокационным станциям.

– КСИР атаковал коммерческое грузовое судно 25 июня в Ормузском проливе у побережья Омана. Позже стало известно, что это было Ever Lovely; корабль был поражен с помощью дрона-камикадзе, но продолжил свой маршрут.

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