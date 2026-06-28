"Признаков насилия не обнаружено": командир 154-й омбр найден мертвым. Фото

В воскресенье, 28 июня, произошел чрезвычайный инцидент. Командир 154-й ОМБр полковник Владимир Кононников был найден мертвым.

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Об этом сообщили в ОК "Юг". Предварительно признаков насилия не выявлено, однако обстоятельства его смерти пока неизвестны. Ведутся следственные действия, назначено служебное расследование.

"Вниманию общественности и представителей СМИ. Сообщаем, что в воскресенье, 28 июня, был обнаружен без признаков жизни командир 154-й отдельной механизированной бригады полковник Владимир Александрович Кононников", – говорится в сообщении.

В ОК "Юг" отмечают, что обстоятельства смерти офицера выясняются. В настоящее время правоохранительные органы проводят первоочередные следственные действия, назначено служебное расследование.

"По предварительной информации, признаков насилия не выявлено. Окончательные выводы будут сделаны по результатам расследования. Командование оперативного командования "Юг" всесторонне содействует работе правоохранительных органов", – добавили в ОК "Юг".

Военные просят представителей СМИ и общественность воздержаться от распространения непроверенной информации и с уважением отнестись к частной жизни семьи погибшего.

"Полковник Владимир Кононников был преданным Украине и военному делу офицером , ответственным командиром, который заботился о личном составе и нуждах своего военного коллектива.Командование и личный состав оперативного командования "Юг" выражают искренние соболезнования родным, близким и сослуживцам Владимира Александровича. Светлая память воину-защитнику", – так прокомментировали печальную новость в ОК "Юг".

Напомним, недавно стало известно о гибели военнослужащего из Косовского района Руслана Грепиняка. Военный считался пропавшим без вести в течение двух лет. Последнее боевое задание он выполнил в Донецкой области вблизи ныне оккупированного села Сокол.

Также во время выполнения боевого задания погиб защитник из Львовской области. Жизнь Богдана Ковальчука оборвалась 16 июня 2026 года в районе населенного пункта Новопавловка Днепропетровской области.

Как сообщал OBOZ.UA, в Харьковской области во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий из села Нежиловичи Киевской области Леонид Лазюта. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 16 июня 2026 года.

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