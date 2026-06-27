США нанесли новый удар по Ирану в ответ на инцидент в Ормузском проливе: что происходит

В пятницу, 26 июня, военные США нанесли удары по Ирану в ответ на нападение на торговое судно в Ормузском проливе. Американские самолеты ударили по иранским складам ракет и беспилотников, а также по прибрежным радиолокационным станциям.

Видео дня

Об этом сообщили в Центральном командовании Вооруженных сил США (CENTCOM). Там подчеркнули, что неоправданная агрессия иранских вооруженных сил против коммерческого судоходства является явным нарушением режима прекращения огня.

"Кроме того, опасное поведение Ирана подрывает свободу судоходства в условиях, когда через этот жизненно важный международный коридор проходит все больше торговых потоков", – говорится в сообщении.

В CENTCOM подчеркнули, что они продолжают координировать безопасный проход и оказывать поддержку торговым судам, следующим через Ормузский пролив.

"Американские вооруженные силы остаются на месте и пристально следят за тем, чтобы все аспекты соглашения с Ираном соблюдались, выполнялись и оставались в полной силе", – отметили военные.

Что предшествовало

Вечером в четверг, 25 июня, Корпус стражей исламской революции Ирана нанес удар по коммерческому грузовому судну. Это произошло в Ормузском проливе у побережья Омана.

Поврежденное судно шло под флагом Сингапура; не уточняется, какой именно груз находился на его борту. По данным Центра морских торговых операций Великобритании (UKMTO), мостик судна получил повреждения от "неизвестного снаряда", но люди не пострадали.

"25 июня Иран атаковал судно "Ever Lovely" с помощью беспилотника-камикадзе. На момент нападения Ирана грузовое судно под флагом Сингапура выходило из Ормузского пролива вдоль побережья Омана", – сообщили в CENTCOM.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран нарушил перемирие, атаковав коммерческое судно в Ормузском проливе. По его словам, инцидент произошел после того, как иранские военные запустили как минимум четыре беспилотника по кораблям, проходившим через стратегически важный морской участок.

Он утверждает, что один из беспилотников попал в верхнюю палубу "большого и дорогого грузового судна", однако корабль, несмотря на повреждения, смог продолжить рейс.

Как сообщал OBOZ.UA, Иран заверил США, что не взимает никаких сборов, страховых тарифов или других платежей с судов, проходящих через Ормузский пролив. Информация о якобы взимании таких платежей – фейковая, заявил Дональд Трамп.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!