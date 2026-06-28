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Богдан Червак
Богдан Червак
Голова ОУН

Блог | Дух Московии навсегда исчез из украинской святыни

Памятник гетману Ивану Мазепе
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По случаю 30-й годовщины принятия Конституции Украины на территории Киево-Печерской Лавры установлен памятник гетману Ивану Мазепе. Дух Московии навсегда исчез из украинской святыни!

Памятник гетману Ивану Мазепе

Далее текст на языке оригинала.

Бо "Мазепа – це ціла окрема і повна, вийняткового значення доба в нашій історії. Мазепа – це символ справжнього голови держави і символ змагання за її суверенність.

Як голова держави – це той, хто взяв виключно на свої плечі всю відповідальність перед Богом, історією і власним народом.

Це той, хто вже тоді розумів, що таке Держава і що таке Нація.

Розумів, що держави стоять не на династії, а на внутрішній єдності і силі народу".

Олена Теліга

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Важно: мнение редакции может отличаться от авторского. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Детальнее о редакционной политике OBOZ.UA поссылке...
УкраинаКиевКиево-Печерская лавраИван Мазепа
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