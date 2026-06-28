Африканская жара, а затем +15: синоптики предупредили о перепаде погоды в Украине

Украину в ближайшее время ожидает резкая смена погодных условий. На смену африканской жаре придут дожди и существенное похолодание. Но перед похолоданием Украине предстоит пережить аномальную жару до +37 градусов.

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Понижение температуры прогнозируется с 3 июля. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометеорологического центра.

Африканский зной на пике

В понедельник, 29 июня, большинство регионов страны окажется в эпицентре настоящей летней жары. Согласно прогнозам синоптиков, температурные показатели во многих областях преодолеют 30-градусную отметку.

В западных областях будет жарче всего. Столбики термометров днем поднимутся до невероятных +34…+37, а ночью не опустятся ниже +22 градусов. На фоне переменной облачности осадков не ожидается.

В столичном регионе и окрестностях ожидается сухая погода с дневной температурой до +34 градусов. Ночью на севере страны будет около 22 градусов тепла.

На востоке и юге жара будет чуть более умеренной, но все равно ощутимой. В течение 29 июня в этой части страны ожидается от +26 до +32 градусов в дневные часы. При этом на юге и востоке страны прогнозируется преимущественно ясная и солнечная погода.

Прогноз на 10 дней

Жаркий период удержит свои позиции еще несколько дней. Во вторник, 30 июня, и в первые дни июля дневная температура в Киеве и ряде регионов будет стабильно держаться на уровне +34 а ночи станут по-настоящему тропическими с температурой до +25 градусов.

Однако уже к концу недели синоптическая ситуация кардинально изменится. Раскаленный воздух вытеснит холодный фронт, который принесет с собой осадки и резкое падение температуры.

В пятницу, 3 июля, дневная температура упадет сразу на 10 градусов. Настоящий температурный коллапс произойдет в субботу, 4 июля. Столбики термометров днем не поднимутся выше +18, а ночная температура упадет до +16.

Пик похолодания придется на 6 июля. Синоптики прогнозируют затяжные дожди, при которых дневной максимум составит всего +19, а в ночь на вторник, 7 июля, температура воздуха опустится до минимальных +14 градусов.

Как сообщал OBOZ.UA, в ближайшие дни в Украине будет царить жара из-за притока воздушной массы из Западной Европы. В последние дни июня в отдельных регионах столбики термометров покажут +38 градусов.

Но это проблема не только Украины. В целом мощная волна жары охватила весь юг Европы, вызвав первые смертельные случаи и серьезные перебои в работе критически важной инфраструктуры.

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