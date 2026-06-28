Когда на улице ужасная жара, кондиционер – наше спасение или причина летних простуд?

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Европу сейчас накрывает настоящая историческая жара. Если для нас это в некоторой степени облегчение и радость от бесконечных дождей и фактически пропущенного из-за холода первого месяца лета, то для Европы на самом деле наступает практически коллапс.

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Франція оголосила найвищий ("червоний") рівень небезпеки в десятках департаментів, частково закрила школи, обмежила проведення масових заходів, а також тимчасово зупинила роботу окремих атомних реакторів через перегрівання води для охолодження.

Нідерланди вперше в історії оголосили найвищий рівень теплової небезпеки, а Велика Британія зафіксувала найбільш спекотний червневий день за всю історію спостережень, а вже низка місцевих лікарень повідомила про критичне навантаження через різке збільшення кількості пацієнтів. В Іспанії вже померло більше двох сотень людей…

Вважається, що такого ще ніколи не було. Грізно та страхітливо майорять заголовки світових ЗМІ про численні смертельні випадки, при чому частина людей померла безпосередньо від теплового удару та декомпенсації хронічних захворювань, але інша велика частина – під час спроб різко охолодитися під час купання в холодній воді.

Що кажуть офіційні рекомендації?

Оскільки найбільшу небезпеку спека становить для літніх людей, маленьких дітей, вагітних жінок та пацієнтів із серцево-судинними, легеневими й нирковими захворюваннями, саме їм офіційні рекомендації рекомендують перебувати в КОНДИЦІОНОВАНИХ ПРИМІЩЕННЯХ, достатньо пити рідини та уникати фізичного навантаження у найспекотніші години дня.

З цими рекомендаціями ніхто не посперечається. Абсолютно логічно. Кондиціонер— прекрасний та ефективний засіб профілактики перегрівання та теплового удару. Однак, ПОМИЛКИ в його використанні щосезону стають причиною тисяч літніх застуд, синуситів, активації герпесів та загострень хронічних захворювань.

Давайте розберемося, де тут може бути помилка й як її уникнути.

Чи справді кондиціонер може бути причиною хвороби?

Сам по собі кондиціонер не викликає ні гаймориту, ні синуситу, ні ангіни, ні бронхіту. Їх причиною завжди є віруси або бактерії. Зазвичай, головними винуватцями "кондиціонерних застуд" є саме останні – бактерії. При чому, як би це саркастично не звучало, НАШІ ВЛАСНІ бактерії. Які живуть у нас на слизових носоглотки й легко активізуються, коли щось із нами стає не так.

Справа в тому, що неправильне користування кондиціонером створює такі умови, за яких організму буде значно важче захищатися від інфекції.

Коли людина заходить із +38 °С у приміщення, де кондиціонер охолодив повітря до +18 °С, слизова оболонка носа та верхніх дихальних шляхів відчуває справжній температурний шок. Через різке охолодження звужуються дрібні судини слизової оболонки, вона пересихає, а війчастий епітелій, який постійно очищає наші дихальні шляхи від пилу, бактерій та вірусів, починає працювати менш ефективно. Захисний слиз стає густішим, і місцевий імунний захист тимчасово слабшає.

Якщо саме в цей момент на людину хтось в офісі гарненько накашляє або при чханні сусід рознесе бактерії чи віруси на колег – а влітку їх теж циркулює чимало, – інфекції стає легше закріпитися на слизовій оболонці своєї жертви. Чи навіть простіше: нам вистачає і власних бактерій на слизових.

Бактеріальний гайморит, якого всі так бояться, не виникає "від холоду". Через запалення набрякає слизова оболонка носа, порушується вентиляція навколоносових пазух, у них накопичується слиз, і саме тоді бактерії, які й без того живуть у нас у носоглотці, отримують сприятливі умови для розмноження. Отакої...

Тож, як користуватися кондиціонером правильно?

Насамперед не потрібно намагатися перетворити кімнату на холодильник. Це приємно й дає відчуття комфорту й спокою, але насправді в сильну спеку комфортною для більшості людей є температура близько 24–26 °С, а різниця між температурою на вулиці та в приміщенні бажано НЕ ПОВИННА перевищувати 5–8 градусів. Саме різкі перепади температури створюють найбільше навантаження для організму.

І дуже важливий момент: НЕ ВАРТО сидіти або спати під прямим потоком холодного повітря. Це одна з найпоширеніших помилок. Потік повітря має проходити повз людину, а не бути спрямованим у обличчя, шию чи спину. Це може стати причиною іншого дуже неприємного захворювання – рецидиву герпесу 3 типу – вітрянки. Виникне так званий оперізуючий лишай: дуже болючі висипання, для лікування купа ліків, для літніх людей взагалі може бути необхідною госпіталізація. І все – із-за вузьконаправленого потоку холодного повітря на обличчя чи спину… Я таких пацієнтів надивився дуже багато, повірте…

Отже, висновок:

Кондиціонерів не варто боятися. У періоди сильної спеки вони допомагають уникнути перегрівання організму, знижують ризик теплового виснаження та теплового удару, а для літніх людей, дітей і пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями іноді буквально стають питанням безпеки.

Проблема не в самому кондиціонері. Проблема — у неправильному користуванні. Тож, дотримуйтесь декількох простих правил й все буде добре!

Бережіть себе й не хворійте!