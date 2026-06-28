"Медленное продвижение остановилось": в МИД высмеяли заявление Путина о "победе" РФ"

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия не достигла ни одной из поставленных целей. При этом РФ потеряла 1,3 миллиона человек, а её продвижение полностью остановилось.

Видео дня

Об этом в соцсети X напомнил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий. Таким образом он ответил на дерзкие заявления российского диктатора Владимира Путина о так называемых победах страны-террориста на поле боя.

Украинский дипломат добавил, что заявления Кремля о якобы скорой победе противоречат реальному положению дел на фронте. Москва начала агрессивную войну, рассчитывая на быстрый успех, но за столько лет боевых действий понесла колоссальные потери.

"POV: вы говорите так, будто вот-вот выиграете войну. Уже пятый год подряд). РЕАЛЬНОСТЬ: вы начали агрессивную войну, пытаясь быстро победить. Но не достигли ни одной цели, потеряв 1,3 миллиона человек за более чем 4 года", – отметил Тихий.

Спикер украинского внешнеполитического ведомства также добавил, что нынешние попытки оккупантов продвигаться вперед полностью заблокированы украинскими защитниками.

"Более того, сама война начала возвращаться непосредственно в Российскую Федерацию. А ваше медленное продвижение остановилось. Потому что война возвращается на вашу территорию", – резюмировал спикер украинского МИД.

Что предшествовало

В воскресенье, 28 июня, глава Кремля Владимир Путин во время съезда партии "Единая Россия" назвал нынешний период "судьбоносным" для страны. Запад пытается дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в РФ. Также ожидается проведение выборов в Госдуму в установленные сроки и защита процесса голосования от любого внешнего влияния.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Силам обороны Украины удалось стабилизировать ситуацию на фронте. Несмотря на безумное давление, которое продолжает оказывать российская оккупационная армия, это давление не приводит к территориальным успехам. Однако говорить о переломе в войне ещё рано, ведь у Украины есть проблемы с нехваткой личного состава, артиллерийских средств и авиации.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!