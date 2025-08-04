США и НАТО запускают новый механизм поддержки Украины: как он будет работать

Соединенные Штаты Америки и НАТО запускают новый механизм поддержки Украины через инициативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL). Его цель – обеспечить быструю поставку систем и вооружения, которые в большом количестве можно получить от США.

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Это необходимо для укрепления позиций Украины и создания условий для достижения справедливого и устойчивого мира. Об этом сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль.

Эта инициатива реализуется в рамках договоренностей между президентом Украины Владимиром Зеленским, лидером США Дональдом Трампом и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Как будет работать этот механизм

Страны-члены Североатлантического альянса и партнеры получат возможность финансировать поставки американского вооружения и технологий через добровольные взносы.

Механизм PURL предусматривает формирование перечня оборудования и боеприпасов на основе запросов Украины, которые подтверждены Верховным главнокомандующим сил НАТО в Европе.

Новые пакеты помощи будут объявляться на регулярной основе. НАТО будет координировать поставки в рамках этого механизма, в частности через имеющиеся механизмы НАТО (NATO Security Assistance and Training to Ukraine – NSATU).

Первый пакет уже профинансирован

Нидерланды взяли на себя финансирование первого пакета помощи на сумму 500 млн евро. Ожидается, что поставки оружия состоятся уже вскоре.

В этот пакет военной поддержки вошло оружие, закупленное у США, в частности ракеты и детали к системам противовоздушной обороны Patriot.

В ближайшее время ожидаются новые важные объявления, добавил Шмыгаль.

Что этому предшествовало

Ранее о разработке этого механизма писали западные СМИ. Они сообщали, что Украина будет определять приоритетность вооружения, которое ей нужно, траншами примерно по 500 миллионов долларов. После этого союзники по НАТО – под координацией генерального секретаря Альянса Марка Рютте – будут договариваться между собой, кто будет предоставлять или оплачивать позиции из перечня.

Высокопоставленный военный чиновник НАТО отметил, что новая схема предусматривает создание счета НАТО, на который союзники могут вносить деньги на вооружение для Украины, утвержденное верховным военным командующим Альянса.

Ранее также стало известно, что двое ведущих сенаторов-республиканцев, Роджер Уикер и Джим Риш, представили план, который позволит союзникам финансировать поставки Украине американского оружия и военного оборудования. Он предусматривает создание фонда в министерстве финансов США для приема денег от союзников.

Как сообщал OBOZ.UA, Германия 1 августа анонсировала передачу Украине двух комплексов противовоздушной обороны Patriot в рамках соглашения с США. Поставка состоится в ближайшие дни, а полная комплектация, включая ракеты и оборудование, поступит в течение двух-трех месяцев.

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