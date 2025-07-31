Республиканцы разработали механизм поставки оружия Украине за европейские деньги – WSJ

Двое ведущих сенаторов-республиканцев в среду, 30 июля, представили план, который позволит союзникам финансировать поставки Украине американского оружия и военного оборудования. Речь идет о законопроекте Peace Act, авторами которого являются Роджер Уикер и Джим Риш.

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Он предусматривает реализацию предложения президента Дональда Трампа по привлечению миллиардов долларов в год для финансирования военных действий. Об этом пишет The Wall Street Journal.

"Проект закона содержит детальное описание того, как Трамп может реализовать свой новый план по вооружению Киева за счет европейских средств после того, как его усилия по быстрому завершению войны в Украине потерпели крах", – сказано в статье.

Отмечается, что Уикер возглавляет Сенатский комитет по вопросам вооруженных сил, а Риш – Сенатский комитет по вопросам международных отношений, что придает этому законопроекту вес на Капитолийском холме.

О чем законопроект Peace Act

Законопроект Уикера и Риша предусматривает создание фонда в Министерстве финансов США для приема денег от союзников. По словам помощников республиканцев, ознакомленных с предложением, министр обороны мог бы использовать этот фонд для выплат подрядчикам, которые пополняют запасы США, чтобы Пентагон мог продолжать отправлять пакеты оружия в Украину, не подрывая боеготовность самой Америки.

Помощники заявили, что надеются создать поток финансирования в размере от 5 до 8 миллиардов долларов в год. По их словам, вероятными донорами являются Германия и Великобритания.

Уикер заявил, что законопроект предоставит Трампу и союзникам Америки по Североатлантическому альянсу дополнительную возможность ускорить поставки военной помощи Украине за счет существующих запасов США.

Комментарии авторов документа и позиция Белого дома

"Это самый быстрый способ вооружить Украину, а также минимизировать стратегическую и военную угрозу, которую Россия представляет для США и НАТО", – сказал сенатор Уикер.

"Вместе мы пошлем Путину четкий сигнал, что его отказ от добросовестных переговоров будет иметь последствия", – добавил Риш.

Уикер обсудил законопроект с Белым домом, который в целом воспринял эту идею положительно, сообщили его помощники. План состоит в том, чтобы принять его до конца этого года в рамках ежегодного законопроекта об оборонной политике, подготовленного комитетом Уикера.

Как сообщал OBOZ.UA, американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты будут поставлять странам НАТО технику, и те смогут делать с этим военным оборудованием "то, что хотят". В первую очередь речь будет идти о помощи для Украины.

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