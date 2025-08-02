США и НАТО разрабатывают новый механизм поставок американского оружия Украине – Reuters

НАТО, Украина и США разрабатывают новый механизм, который будет направлен на поставку в нашу страну американского оружия. Для этого будут использовать средства стран-членов Североатлантического альянса.

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Речь идет о вооружении из Перечня приоритетных потребностей Украины, известного под аббревиатурой PURL (Priority Ukraine Requirements List). Об этом пишет Reuters со ссылкой на три информированных источника.

Что предусматривает новый механизм

Украина будет определять приоритетность вооружения, которое ей нужно, траншами примерно по 500 миллионов долларов. После этого союзники по НАТО – под координацией генерального секретаря Альянса Марка Рютте – будут договариваться между собой, кто будет предоставлять или оплачивать позиции из перечня.

"Если страна-член НАТО решит предоставить Украине оружие, этот механизм позволит ей эффективно обойти длительные процедуры продажи оружия США для пополнения собственных запасов, заявил один американский чиновник на условиях анонимности", – сказано в статье.

С помощью такого подхода союзники по НАТО надеются предоставить Украине оружия на сумму 10 миллиардов долларов. Об этом сообщил европейский чиновник, который говорил на условиях анонимности, однако он не сказал, в течение какого периода в Альянсе надеются поставить это оружие.

"Это отправная точка, и это амбициозная цель, к которой мы стремимся. Сейчас мы движемся в этом направлении. Мы поддерживаем эту цель. Нам нужен такой объем", – отметил собеседник издания.

Это добровольная инициатива

Высокопоставленный военный чиновник НАТО, который также говорил на условиях анонимности, сказал, что это "добровольная инициатива, координируемая НАТО, к участию в которой поощряются все союзники".

Чиновник отметил, что новая схема предусматривает создание счета НАТО, на который союзники могут вносить деньги на вооружение для Украины, утвержденное верховным военным командующим Альянса.

Отмечается, что новый механизм будет дополнением к собственным усилиям США по выделению оружия из американских запасов для отправки в Украину.

Как сообщал OBOZ.UA, двое ведущих сенаторов-республиканцев, Роджер Уикер и Джим Риш, представили план, который позволит союзникам финансировать поставки Украине американского оружия и военного оборудования. Он предусматривает создание фонда в министерстве финансов США для приема денег от союзников.

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