США и Европа не спеша, но надёжно и с пониманием сути процесса, затягивают удавку на шее одного гопника, называющего себя президентом России, и копают ров с крокодилами по периметру одной бензоколонки, называющей себя страной.

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Практически никто не заметил одного события, которое произошло в ООН 26 апреля, а оно довольно знаковое. А именно, 26 апреля день ассамблея ООН внесла изменения в регламент применения права вето постоянными членами совета безопасности.

Отныне, если кто-то из постоянных членов совета безопасности прибег к праву вето, ген ассамблея обязана в течение 10 дней собраться и рассмотреть обоснованность применение этой меры.