'США говорят нам – выведите войска из Донбасса': Зеленский объяснил позицию Украины по территориальным вопросам

Один из вопросов, которые сейчас обсуждаются на переговорах России и Украины — вопрос территорий. Глава Кремля Владимир Путин заявлял, что мог бы прекратить войну, если бы Украина вывела войска из Донецкой области, и, очевидно, что президент США Дональд Трамп разделяет это мнение.

В то же время Киев не выведет войска из-за наличия там построенных за годы оборонительных укреплений, которые может захватить Москва. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в интервью французскому LeMonde.

"Мы не хотим, чтобы нашу территорию снова оккупировали, и не хотим, чтобы нашу столицу блокировали с целью оккупации всей страны. Это может произойти, если мы выведем войска с Донбасса. Почему? Потому что там мы имеем значительные оборонительные линии, мощные укрепления, построенные за годы", – сказал Зеленский.

По его словам, если ВСУ выйдут из тех районов, то это откроет двери для быстрой оккупации Украины Россией, если она того пожелает. Поэтому это вопрос времени.

"Сегодня США говорят нам: выведите войска с Донбасса, потому что этого хотят россияне, и мы предоставим гарантии безопасности. Но эти укрепления являются частью наших гарантий безопасности. Мы не должны обменивать эти гарантии безопасности, построенные нашими собственными руками и нашей армией, на другие гарантии безопасности. Это было бы несправедливо", – заявил он, подчеркнув, какими будут последствия для морального духа украинских войск.

Напомним, кремлевский режим создает информационные условия для расширения требований к Украине и НАТО. В Москве уже начинают намекать, что действующие их требования больше недостаточны.

До этого Володомир Зеленский сказал, что мирные переговоры между Украиной и Россией зашли в тупик. По его словам, стороны никак не могут договориться по вопросу территорий Донецкой и Луганской областей.. Также процесс застрял на мирном плане из 20 пунктов.

Как сообщал OBOZ.UA, Москва продолжает отвергать любые переговорные соглашения, которые не уступают всем ее требованиям. Теперь в Кремле открыто говорят, что не прекратят агрессию даже в случае полного захвата Донбасса, рассказывая нарративы о "коренных причинах" войны.

