Страна-террорист Россия продолжает отвергать любые переговорные соглашения, которые не уступают всем ее требованиям. Теперь в Кремля открыто говорят, что не прекратят агрессию даже в случае полного захвата Донбасса.

Россияне снова бредят нарративами о "коренных причинах" войны, перекладывая ответственность за свою агрессию на украинское правительство. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Оккупанты не намерены прекращать войну

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в очередной раз отвергнул любые переговорные соглашения, в том числе те, которые подразумевают территориальные уступки со стороны Украины. По его словам, Россия отказывается прекратить войну, даже если Украина "признает реалии на местах" и полностью выведет войска из Донбасса.

Лавров выдал, что нынешнее демократически избранное украинское правительство является "коренной причиной" войны и называл возможные послевоенные европейские миротворческие войска, которые могли бы быть развернуты на территории, контролируемые Украиной, "оккупационными силами".

Россия мечтает захватить всю Украину

Условия россиян о том, что европейские войска должны вводиться на территорию Украины только при разрешении, РФ демонстрирует попытку оккупантов утвердить контроль над суверенной украинской территорией.

Кремль неоднократно использовал риторику "коренных причин" для повторения своих максималистских требований, включая условия расширения НАТО, украинского нейтралитета, "демилитаризации" (сокращения украинской армии так, чтобы Украина не могла защитить себя) и "денацификации" (замену нынешнего украинского правительства на пророссийское марионеточное правительство).

Также в Москве продолжают публично настаивать на том, что руководство РФ не собирается отходить от этих требований даже в ходе трёхсторонних переговоров с Соединёнными Штатами и Украиной.

Напомним, руководство страны-агрессора России создаёт информационные условия для расширения требований к Украине и НАТО. В Кремле уже начинают намекать, что нынешние их требования больше недостаточны.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский сказал, что мирные переговоры между Украиной и Россией зашли в тупик. По его словам, стороны никак не могут договориться по вопросу территорий Донетчины и Луганщины. Также процесс застрял на мирном плане из 20 пунктов.

