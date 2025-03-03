США готовы продолжать переговоры по прекращению войны в Украине, – Рубио

Вашингтон готов продолжать переговоры о прекращении российско-украинской войны. В частности, сотрудничать с Лондоном для достижения мира.

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Об этом в понедельник, 3 марта, заявил пресс-секретарь американского внешнеполитического ведомства Тэмми Брюс. Он отчитался о разговоре государственного секретаря США Марко Рубио с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лэмми.

Главы МИД обсудили саммит лидеров, который состоялся в Лондоне 2 марта.

Рубио поблагодарил Лэмми за роль Великобритании "в поощрении Европы к обеспечению собственной обороны и продвижению мира в Украине".

Далее американские дипломаты заявили о готовности к дальнейшему диалогу, назвав полномасштабную войну в Украине "конфликтом".

"Министр подтвердил, что Соединенные Штаты готовы вести переговоры о прекращении конфликта между Украиной и Россией и продолжат работать с Великобританией в направлении мира в Украине", – сказано в сообщении.

Как ранее писал OBOZ.UA, министр торговли США Говард Лутник считает, что Дональд Трамп не хочет, чтобы президент Украины Владимир Зеленский уходил в отставку. По его словам, американский президент "не вмешивается в украинскую политику".

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