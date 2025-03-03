'Он хочет быть миротворцем': министр торговли США сказал, стремится ли Трамп к отставке Зеленского

Министр торговли США Говард Лутник считает, что Дональд Трамп не хочет, чтобы президент Украины Владимир Зеленский уходил в отставку. По его словам, американский президент "не вмешивается в украинскую политику".

Видео дня

На вопрос журналистки CNN, хочет ли Трамп, чтобы Зеленский ушел в отставку после скандала в Овальном кабинете Белого дома, Лутник быстро ответил: "Нет". Президент Соединенных Штатов хочет "быть миротворцем", добавил американский министр.

"Нет, он не вмешивается в украинскую политику. Он хочет быть миротворцем", – сказал глава ведомства,

По поводу возможных следующих шагов и приостановки помощи Украине Лутник сказал: "Он точно рассмотрит, что делать и как реагировать".

По его словам, Трамп планирует выяснить, какие инструменты он может использовать в отношении России, и какие инструменты он может использовать в отношении Украины, "чтобы посадить их за стол переговоров".

Напомним, что ранее Говард Лутник заявил, что Вашингтон не "предоставит Украине финансовую помощь, пока Владимир Зеленский не приедет с миром".

"Зеленскому было необходимо услышать непосредственно от Соединенных Штатов, которые его финансируют: "Мы не дадим тебе денег, пока ты не придешь к нам с миром", – пояснил он в комментарии Fox News.

Как сообщал OBOZ.UA, в Белом доме сказали, что Трамп открыт для возобновления переговоров с Владимиром Зеленским, в том числе и о соглашении о полезных ископаемых. Однако это возможно только при определенном условии – украинский лидер должен изменить свою позицию.

Ранее также сообщалось, что США начали масштабную информационную кампанию по дискредитации Украины и ее президента. Недавно окружение Дональда Трампа начало активно критиковать Зеленского, а также призывать к его замене более удобным лидером, который будет согласен договориться с Россией об окончании войны и отдать часть территории Украины.

Это произошло на фоне саммита европейских лидеров в Лондоне, где обсуждаются важные международные вопросы, в том числе и война в Украине.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!