США должны быть открытыми к использованию дальнобойного оружия для сдерживания России, – Зеленский

Соединенные Штаты должны быть открытыми к возможности предоставить Украине дальнобойное оружие. Даже сам факт наличия такого оружия в арсенале украинских сил станет важным сдерживающим фактором для России.

Об этом сказал президент Владимир Зеленский во время выступления на саммите расширения ЕС, сообщает Euronews. Как он отметил, Россия стремится одержать военную победу над Украиной, однако это невозможно, если Европа сохранит единство и давление на агрессора. Президент подчеркнул, что поддержка США в сфере дальнобойных вооружений является критически важной для стабильности фронта и безопасности украинских городов.

Поддержка Вашингтона

Владимир Зеленский во время саммита в Брюсселе, обращаясь к союзникам, подчеркнул, что американское оружие большой дальности могло бы изменить ситуацию на фронте.

"А Соединенные Штаты Америки должны быть открыты для возможностей, которые дает оружие дальнего действия. Даже как сдерживающий фактор нам нужно иметь его, чтобы использовать", – сказал глава государства.

Он также добавил, что Украине нужна личная поддержка президента США Дональда Трампа, ведь только политическая воля Вашингтона может сдвинуть вопрос поставки дальнобойных ракет.

Зеленский отметил, что недавние санкции, которые ввела администрация Трампа против России, были важным шагом. Однако, по его словам, этого недостаточно.

"Нам нужны вторичные санкции, нам нужны следующие, более жесткие газовые санкции, а также ограничения против ядерной генерации Российской Федерации", – подчеркнул президент.

По словам украинского лидера, санкционное давление должно сопровождаться реальными военными решениями, иначе агрессор не почувствует границ.

Сомнения относительно Tomahawk

Напомним, во время последней встречи с Зеленским президент США Дональд Трамп отказался разрешить поставки Украине ракет Tomahawk. Это решение удивило европейских партнеров, которые ожидали, что американский лидер одобрит передачу.

Ранее CNN со ссылкой на источники сообщало, что Пентагон не имел возражений относительно такого шага, ведь это не повлияло бы существенно на обороноспособность США. Однако окончательное слово – за Трампом, и именно от него зависит дальнейшая динамика в вопросе вооружения.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп объяснил, почему он не согласовал предоставление Украине дальнобойных ракет Tomahawk. По его словам, нужно от шести месяцев до года, чтобы научиться ими пользоваться.

