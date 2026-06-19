Мы понимаем, с кем имеем дело: Зеленский призвал разблокировать деньги Европейского фонда мира

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Европу разблокировать средства European Peace Facility. Речь идет о сумме в шесть миллиардов евро, которые необходимо направить на защиту нашей страны, в том числе в зимний период 2026–2027 годов.

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Соответствующий призыв президент озвучил во время обращения к участникам заседания Евросовета. Глава государства подчеркнул, что"очень важно, чтобы средства European Peace Facility были разблокированы уже сейчас".

Что сказал Зеленский

"Это шесть миллиардов евро. Это значительная сумма, её нужно использовать на то, что действительно помогает защищать жизни, – на то, что уже доказало свою эффективность в этой войне, на то, что работает. Пожалуйста, поддержите быстрое использование этих средств, чтобы ни одна жизнь не была потеряна из-за задержек", – в частности, сказал президент.

По словам Владимира Зеленского, эти средства нужны на пополнение боеприпасов для ПВО, на дальнобойные снаряды и"другие средства, которые уже доказывают свою эффективность". Также деньги нужны на защиту энергетики Украины.

"Если бы мы могли использовать эти средства на защиту нашей энергетической инфраструктуры, это было бы полезно. Конечно, мы хотим закончить эту войну до зимы – с помощью дипломатии и давления на Россию. Но мы же понимаем, с кем имеем дело. Путин – это война", – пояснил глава государства.

Владимир Зеленский подчеркнул, что если война продолжится, Украине понадобится зимний пакет помощи.

"Он должен включать энергетический пакет – газ, дизельное топливо и необходимое энергетическое оборудование – и ракетный пакет как минимум на 300 ракет на зиму. Давайте готовиться к этому уже сейчас, одновременно максимально активизируя дипломатические усилия. Нам нужны конкретные решения", – сказал он.

О чём идёт речь

Новое правительство Венгрии во главе с премьер-министром Петером Мадьяром отменило многолетнее вето на механизм возмещения странам Евросоюза расходов на военную помощь Украине. Это решение открывает путь к разблокированию более 40 млрд евро компенсаций за уже переданное Киеву вооружение и боеприпасы.

Речь идет об EPF, то есть Европейском фонде мира – фонде ЕС, который позволяет странам Евросоюза получать компенсацию за вооружение, переданное Украине из своих запасов. Фонд должен покрывать около 40% стоимости поставленного военного оборудования.

Венгерское правительство Виктора Орбана в течение последних двух лет блокировало выплаты через EPF.

После назначения нового венгерского правительства сообщалось о разблокировании 6,6 млрд евро компенсаций.

Однако по состоянию на начало июня Европейская комиссия не смогла подтвердить информацию о разблокировании Венгрией 6,6 млрд евро из Европейского фонда мира.

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