'Сразу после прекращения огня': в Бельгии сделали заявление о возможности военной миссии в Украине в рамках 'коалиции желающих'

Бельгия готова отправить своих военных в Украину в рамках "коалиции желающих". В частности, Киев может рассчитывать на поддержку со стороны европейских партнеров.

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Соответствующее заявление перед началом встречи глав МИД и министров обороны стран ЕС сделал глава минобороны Бельгии Тео Франкен. Он отметил, что соответствующие меры будут приняты после соглашения о прекращении огня.

"Мы готовы вместе с Великобританией и Францией начать в рамках "коалиции желающих" операцию на украинской земле, сразу после достижения прекращения огня. Я думаю, что очень важно, чтобы мы продолжали поддерживать Украину и чтобы Украина знала, что она может рассчитывать на Европу", – сказал Франкен журналистам.

В ответ на вопрос о позиции страны-агрессора России, которая выступает против присутствия иностранных войск в Украине, Франкен отметил, что именно российские войска находятся на украинской территории, и именно они должны ее покинуть.

Напомним, недавно канцлер Германии Фридрих Мерц отметил, что сейчас европейские лидеры ведут дискуссии о прекращении российской агрессии путем переговоров. По его словам, только после установления мира можно говорить о развертывании войск сдерживания в Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, в США в частном порядке якобы решили поддержать "коалицию желающих" – группу государств, которые потенциально готовы отправить на украинскую территорию своих миротворцев в качестве гарантии безопасности. Со своей стороны британские военные, которых планируют отправить в Украину, не будут приближаться к передовой. Их задачи будут заключаться в подготовке украинских военнослужащих, а не в участии в боевых операциях.

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