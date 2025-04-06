Справедливый мир: Сырский рассказал о договоренностях 'коалиции желающих'. Фото

В Украине прошла встреча военного руководства Вооруженных Сил нашей страны с военными представителями Коалиции желающих – Франции и Британии. В частности, иностранные делегации возглавляли начальник Штаба обороны Великобритании адмирал Энтони Радакин и начальник Объединенного штаба Вооруженных Сил Франции генерал Тьери Бьюркар.

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Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. По его словам, во время встречи стороны обсудили дальнейшие шаги по обеспечению безопасности Украины в случае достижения договоренностей о прекращении боевых действий.

"В ходе переговоров совместно определили шаги, которые смогли бы гарантировать устойчивый справедливый мир в Украине. Вместе с главнокомандующими ВС Британии и Франции согласовали общее видение путей достижения и обеспечения долговременной безопасности как Украины, так и всей Европы", – отметил Сырский.

Главнокомандующий добавил, что рабочие визиты в Украину высшего руководства вооруженных сил государств-лидеров Коалиции желающих "демонстрируют твердую решимость союзников объединяться для сохранения существующей архитектуры мировой безопасности".

Напомним, что встреча военного руководства Украины с коллегами из Британии и Франции, по словам президента Украины, является очень важным событием. Владимир Зеленский утверждает, что она проходила 4 апреля.

"Разговор – уже очень подробный – о размещении контингентов безопасности в Украине. Есть ощутимый прогресс, и я лично поблагодарил наших партнеров за это – мы формируем общее видение и конкретную основу для обеспечения безопасности", – прокомментировал событие гарант Конституции Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон 5 апреля провели телефонный разговор, причем среди прочего политики обсудили наработки Коалиции желающих по размещению военного контингента в Украине.

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