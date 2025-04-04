'Такие удары не могут быть случайностью': Зеленский обвинил Россию в нарушении перемирия и призвал США к увеличению давления. Видео

Последние российские обстрелы, удары по Кривому Рогу, по Херсону и т.д., не случайны – они наносятся оккупантами сознательно, и это лишь дополнительное свидетельство, что Россия не собиралась и не собирается соблюдать перемирие. Поэтому партнерам, и в частности Соединенным Штатам, нужно выполнять свое обещание – усиливать давление на страну-агрессор.

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Об этом говорил президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к стране по итогам 4 апреля. Он отметил, что для руководства захватчиков "дипломатия есть пустое слово".

"Такие удары не могут быть случайностью. Россияне знают, что это именно объект энергетики и такие объекты должны быть защищены от любых ударов согласно тому, что Россия пообещала американской стороне. Все российские обещания заканчиваются ракетами и дронами, бомбами или артиллерией", – отметил глава государства.

На Россию нужно давить сильнее, чтобы они испытывали последствия каждого своего обмана, сказал Владимир Зеленский.

Президент отметил, что сейчас после удара российской ракеты продолжаются спасательные работы в Кривом Роге, известно о 14 погибших, среди них 6 детей.

"Многие пострадавшие. Повреждены дома. Ракета ударила по территории рядом с жилыми домами: в детскую площадку, обычные улицы. Это просто изверги, сволочь – все, кто может такое делать. Слова нормального про этих российских подонков нет", – сказал он.

Также весь день продолжались спасательные работы после удара русских дронов в Харькове.

"Целенаправленный удар 6 "шахедов". К сожалению, 5 человек погибли, 34 человека пострадали. Всего за одну только прошлую ночь было 78 ударных дронов, из них 56 – "шахеды". Сегодня же в Херсоне новый целенаправленный удар российского FPV-дрона по объекту энергетики – по Херсонской ТЭЦ", – рассказал глава государства.

Владимир Зеленский считает, что уже могло быть достигнуто прекращение огня, но его отвергает Путин.

"Именно Москва не идет на прекращение огня, и именно им там, в России, нужна война, и очевидно, что просто разговорами или ожиданиями Россию к миру не заставить. Рассчитываем на Америку, Европу, других партнеров – рассчитываем на их возможность надавить на единственную причину войны", – сказал он.

Отдельно президент рассказал о докладах военных во время заседания Ставки Верховного Главнокомандующего.

"Укрепляем нашу защиту. Объясняем партнерам, что нужно, чтобы наши позиции стали сильнее, а значит, чтобы дипломатия стала сильнее", – отметил глава государства.

Встреча военного руководства Украины с коллегами Британии и Франции, которая произошла сегодня, по определению президента, очень важна.

"Разговор – уже очень подробный – продолжался о размещении контингентов безопасности в Украине. Есть ощутимый прогресс, и я сегодня лично поблагодарил наших партнеров за это – мы формируем общее видение и конкретную основу для обеспечения безопасности", – рассказал президент.

Также Владимир Зеленский отметил, что по итогам общения с людьми на Черниговщине власти предоставит "специальную поддержку для прифронтовых и приграничных общин.

"Сегодня чиновники уже согласовали параметры поддержки. Речь идет о первом взносе – по меньшей мере, это будет 2 миллиарда гривен для 200 громад на Донетчине, Запорожье, Харьковщина, Херсонщина, Сумщина, Черниговщина, Николаевская область и Луганщина. Также – громады Днепровщины. Будем смотреть на результаты использования этих средств и будем продолжать эту финансовую поддержку", – рассказал гарант Конституции.

Президент пояснил, что эти деньги "можно будет использовать на наиболее острые потребности в безопасности", которые касаются "прежде всего защиты людей, ремонта и восстановления, специального транспорта, строительства укрытий".

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 4 апреля войска российских оккупантов обстреляли Кривой Рог. Предварительно погибли 16 человек (в том числе шестеро детей), есть около 50 раненых. В городе произошли пожары. Повреждены многоэтажки.

Причем 2 апреля россияне также били баллистикой по Кривому Рогу. Погибли четыре человека, 17 получили ранения (среди которых двое детей). Под удар попало предприятие, задело также многоэтажку.

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