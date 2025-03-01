Спор Зеленского и Трампа может стать козырем для Путина – WSJ

Демонстрация разногласий между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским может стать козырем для российского диктатора Владимира Путина. Главарь Кремля может воспользоваться ситуацией, чтобы в очередной раз обвинить Киев в якобы нежелании мирного урегулирования войны.

Видео дня

В то же время разногласия между Вашингтоном и Киевом ставят под угрозу важную возможность обеспечить более сильную поддержку долгосрочной обороны Украины. Об этом говорится в материале The Wall Street Journal.

По словам генерального директора Центра анализа европейской политики Алины Поляковой, больше остальных конфликтом США и Украины наслаждается Путин. Аналитик считает, что россияне могут начать действовать быстро, пока эмоции свежи, чтобы заключить сделку о капитуляции Украины. Однако пока еще неизвестно, насколько серьезным будет ущерб, нанесенный сорванной встречей в Белом доме планам по выработке общей стратегии переговоров между Вашингтоном и его европейскими союзниками.

Старший научный сотрудник аналитического центра Atlantic Council Рейчел Риццо утверждает, что отношения американского и украинского президента, возможно, испорчены навсегда. По мнению аналитика, если в ближайшие дни ничего кардинально не изменится, Украина будет фактически отстранена от потенциальных разговоров с Трампом и Путиным.

По словам бывших должностных лиц предвыборного штаба, Трамп неоднократно в частном порядке заявлял донорам на благотворительных мероприятиях, что Украина не может выиграть войну и что продолжать поддерживать Киев не в интересах Америки. В то же время сторонники Трампа заявили, что именно Зеленскому необходимо предпринять шаги для налаживания отношений.

Американские политические обозреватели считают, что Трамп пока планирует подождать и посмотреть, что сделает украинский президент. По словам директор программы США в Европейском совете по международным отношениям Джереми Шапиро, накануне визита Зеленского в Вашингтон европейские лидеры возможно, совершили распространенную ошибку, предположив, что Трамп согласен с ними в вопросе урегулирования российско-украинской войны.

Напомним, Россия продолжает демонстрировать свои отношения с антиамериканскими силами, несмотря на попытки диктатора Владимира Путина продемонстрировать готовность к переговорам. В частности, накануне руководство РФ провело ряд встреч с китайскими чиновниками, заявляя о "беспрецедентных" высотах в отношениях России и КНР.

Ранее сообщалось, что сенатор от Республиканской партии США Линдси Грэм заявил, что президент Владимир Зеленский после спора в Белом доме якобы должен уйти в отставку. По его словам, теперь американцы "вряд ли захотят быть партнерами Зеленского".

Как сообщал OBOZ.UA, 28 февраля Зеленский в Белом доме встретился с Трампом. Встреча неожиданно переросла в острый спор на повышенных тонах между двумя президентами.

OBOZ.UA публиковал полный текст спора между Вэнсом, Трампом и Зеленским.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!