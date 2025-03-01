Страна-агрессор Россия продолжает демонстрировать свои отношения с антиамериканскими силами, несмотря на попытки диктатора Владимира Путина продемонстрировать готовность к переговорам. В частности, накануне руководство РФ провело ряд встреч с китайскими чиновниками, заявляя о "беспрецедентных" высотах в отношениях России и КНР.

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В свою очередь поддержка Украины остается жизненно важным интересом национальной безопасности США, как и прочные двусторонние отношения между Америкой и Украиной. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

В ISW отметили, что секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу встретился с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином и министром иностранных дел КНР Ван И в Пекине 28 февраля, чтобы обсудить двусторонние вопросы безопасности, а также международные и региональные вопросы. Представители РФ и Китая подчеркнули необходимость "продолжать координировать усилия на ключевых международных площадках, включая БРИКС и Шанхайскую организацию сотрудничества".

Кроме того, на встрече российских и китайских чиновников речь шла о дипломатических усилиях по "решению украинского кризиса". При этом обе стороны похвастались, что достигли "беспрецедентных" высот, а российские пропагандисты подчеркнули заявления Си о "тесных двусторонних отношениях".

Также представители Торгово-промышленной палаты Курской области подписали соглашение о сотрудничестве с Торгово-промышленной палатой КНДР с целью "развития двусторонних экономических связей и расширения возможностей муниципального производства между предприятиями Курской области и Северной Кореи". В свою очередь украинские чиновники расширяют сотрудничество с Южной Кореей на фоне углубления российско-северокорейских связей и недавних сообщений о новой волне развертывания северокорейских войск в Курской области.

Напомним, государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что президент США Дональд Трамп "осторожен" с российским диктатором Владимиром Путиным и избегает применять в отношнии к нему риторики, которая могла бы оскорбить главу Кремля.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что встреча лидера Украины Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным не будет "любовной". По словам Трампа, они "не любят друг друга".

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