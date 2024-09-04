Спикер парламента Чехии прибыла во Львов в день ракетной атаки РФ

Глава Палаты депутатов чешского парламента Маркета Пекарова Адамова прибыла во Львов, который ночью подвергся массированной атаке со стороны Российской Федерации.

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Об этом сообщила на своей странице в Facebook вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк, которая также находится во Львове.

"Сегодня с самого утра во Львове мы вместе со спикером Палаты депутатов Чехии Маркетой Пекаревой Адамовой. Сразу выехали на места разрушений, нанесенных ночной российской ракетной атакой. Они сознательно били по центру города – по жилой застройке и гражданской инфраструктуре", – отметила Елена Кондраюк в своем сообщении.

Она напомнила, что в результате ракетных обстрелов повреждено более полусотни домов во Львове. Под удар попали также две больницы и две школы. Сообщается о семи погибших, среди которых трое детей, и по меньшей мере 38 пострадавших.

"Это очередной теракт и военное преступление РФ, свидетелем которого собственными глазами стала и пани Маркета. Учитывая усиление российского террора против гражданского населения, обратилась к спикеру Палаты депутатов Чехии с просьбой задействовать все возможности – как внутри страны, так и в межпарламентской дипломатии, – чтобы способствовать передаче Украине современных систем ПВО", – рассказала заместитель председателя Верховной Рады Украины.

"Нам также нужна помощь со строительством укрытий – в больницах, школах, университетах, везде, где это необходимо. Только так мы сможем противостоять планам России обезлюдить Украину и обеспечивать хоть какую-то повседневную жизнь страны и общества", – сообщила Елена Кондратюк.