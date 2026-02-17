Украинцам, у которых есть газ в квартире, советуют установить важное устройство: "Нафтогаз" обратился к потребителям

Украинцам, которые пользуются газом в квартире или доме, настойчиво советуют установить сигнализатор газа, чтобы вовремя выявить опасную утечку. Стоимость устройства составляет примерно 1100-2200 грн, однако она значительно меньше рисков для жизни, которые несет угарный газ или утечка метана.

Об этом сообщает "Нафтогаз". Специалисты отмечают, что газ остается удобным и эффективным источником энергии, однако при неправильном использовании или неисправности оборудования он может представлять серьезную угрозу, от отравления до взрыва.

По данным Министерства здравоохранения, только с начала 2024 года в Украине зафиксировано более 100 случаев отравления угарным газом. Опасность заключается в том, что угарный газ (оксид углерода) не имеет ни запаха, ни цвета, поэтому люди часто не осознают угрозы, пока не появляются серьезные симптомы. К ним относятся:

тошнота и головная боль;

головокружение и учащенное дыхание;

сильная слабость и чувство усталости.

Что такое сигнализатор газа и как он работает

Сигнализатор газа – это бытовой прибор, который постоянно анализирует состав воздуха в помещении. В случае превышения безопасной концентрации опасных веществ он подает громкий звуковой и/или световой сигнал. Современные модели могут обнаруживать:

метан – основной компонент природного газа, создающий риск взрыва;

– основной компонент природного газа, создающий риск взрыва; пропан и бутан – газы, которые используются в баллонах;

– газы, которые используются в баллонах; угарный газ (CO) – смертельно опасный продукт неполного сгорания топлива.

Основные типы сигнализаторов

инфракрасные – просты в монтаже, могут реагировать на несколько видов газов, но склонны к ложным срабатываниям;

– просты в монтаже, могут реагировать на несколько видов газов, но склонны к ложным срабатываниям; каталитические – бюджетные, энергоэффективные и быстро реагируют на утечку, однако требуют осторожной эксплуатации;

– бюджетные, энергоэффективные и быстро реагируют на утечку, однако требуют осторожной эксплуатации; полупроводниковые – наиболее точные и надежные, почти не дают ложных сигналов, но стоят дороже и сложнее в установке.

Устройства могут работать как от электросети, так и от батареек. Сетевые считаются более стабильными, тогда как беспроводные удобны для установки без прокладки кабелей.

Где и как правильно устанавливать сигнализатор

Согласно европейскому стандарту ДСТУ EN 50291-1:2015, сигнализаторы необходимо устанавливать в каждом помещении, где есть газовое оборудование. Основные правила монтажа:

на потолке не ближе чем 30 см от стены;

на стене не менее 15 см от потолка;

на расстоянии 1-3 метра от газового прибора;

не возле вентиляционных шахт, вытяжек, дверей и открытого огня.

Портативные беспроводные модели можно использовать даже в кемпинге или временно переносить между комнатами. Новейшие сигнализаторы – это не просто "сирены". Они могут:

отправлять сообщения на смартфон;

звонить владельцу в случае опасности;

автоматически перекрывать газ;

включать вентиляцию;

интегрироваться с охранной системой жилья.

В "Нафтогазе" отмечают, что цена бытовых сигнализаторов газа стартует примерно от 1 200 гривен. Более функциональные модели с расширенными возможностями стоят до 2 200 гривен. Специалисты подчеркивают, что эта сумма является не расходами, а инвестицией в безопасность жизни и сохранность имущества.

