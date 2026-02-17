УкраїнськаУКР
русскийРУС

Украинцам, у которых есть газ в квартире, советуют установить важное устройство: "Нафтогаз" обратился к потребителям

Дарина Герцева
Коммуналка
2 минуты
1,3 т.
Украинцам с газом в квартире советуют установить важное устройство

Украинцам, которые пользуются газом в квартире или доме, настойчиво советуют установить сигнализатор газа, чтобы вовремя выявить опасную утечку. Стоимость устройства составляет примерно 1100-2200 грн, однако она значительно меньше рисков для жизни, которые несет угарный газ или утечка метана.

Видео дня

Об этом сообщает "Нафтогаз". Специалисты отмечают, что газ остается удобным и эффективным источником энергии, однако при неправильном использовании или неисправности оборудования он может представлять серьезную угрозу, от отравления до взрыва.

По данным Министерства здравоохранения, только с начала 2024 года в Украине зафиксировано более 100 случаев отравления угарным газом. Опасность заключается в том, что угарный газ (оксид углерода) не имеет ни запаха, ни цвета, поэтому люди часто не осознают угрозы, пока не появляются серьезные симптомы. К ним относятся:

  • тошнота и головная боль;
  • головокружение и учащенное дыхание;
  • сильная слабость и чувство усталости.

Что такое сигнализатор газа и как он работает

Сигнализатор газа – это бытовой прибор, который постоянно анализирует состав воздуха в помещении. В случае превышения безопасной концентрации опасных веществ он подает громкий звуковой и/или световой сигнал. Современные модели могут обнаруживать:

  • метан – основной компонент природного газа, создающий риск взрыва;
  • пропан и бутан – газы, которые используются в баллонах;
  • угарный газ (CO) – смертельно опасный продукт неполного сгорания топлива.

Основные типы сигнализаторов

  • инфракрасные – просты в монтаже, могут реагировать на несколько видов газов, но склонны к ложным срабатываниям;
  • каталитические – бюджетные, энергоэффективные и быстро реагируют на утечку, однако требуют осторожной эксплуатации;
  • полупроводниковые – наиболее точные и надежные, почти не дают ложных сигналов, но стоят дороже и сложнее в установке.

Устройства могут работать как от электросети, так и от батареек. Сетевые считаются более стабильными, тогда как беспроводные удобны для установки без прокладки кабелей.

Где и как правильно устанавливать сигнализатор

Согласно европейскому стандарту ДСТУ EN 50291-1:2015, сигнализаторы необходимо устанавливать в каждом помещении, где есть газовое оборудование. Основные правила монтажа:

  • на потолке не ближе чем 30 см от стены;
  • на стене не менее 15 см от потолка;
  • на расстоянии 1-3 метра от газового прибора;
  • не возле вентиляционных шахт, вытяжек, дверей и открытого огня.

Портативные беспроводные модели можно использовать даже в кемпинге или временно переносить между комнатами. Новейшие сигнализаторы – это не просто "сирены". Они могут:

  • отправлять сообщения на смартфон;
  • звонить владельцу в случае опасности;
  • автоматически перекрывать газ;
  • включать вентиляцию;
  • интегрироваться с охранной системой жилья.

В "Нафтогазе" отмечают, что цена бытовых сигнализаторов газа стартует примерно от 1 200 гривен. Более функциональные модели с расширенными возможностями стоят до 2 200 гривен. Специалисты подчеркивают, что эта сумма является не расходами, а инвестицией в безопасность жизни и сохранность имущества.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцам советуют хранить квитанции об оплате счетов за электроэнергию, газ, воду и т.д. в течение 5 лет. По словам юристов, они могут помочь решить возможные споры с поставщиками. Ведь, хотя исковая давность в спорах такого рода истекает через 3 года с момента возникновения проблемной ситуации, поставщики могут растянуть срок рассмотрения дела, а потому лучше перестраховаться.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!