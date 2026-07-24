Польша заявила о готовности присоединиться к производству ракет Patriot: что известно

Польша выразила Соединённым Штатам Америки готовность присоединиться к совместному с Украиной производству ракет для системы противовоздушной обороны Patriot. При этом она предложила разместить производство в Польше как на безопасной площадке.

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С такой инициативой выступила заместитель министра национальной обороны Польши Магдалена Собковяк-Чарнецкая во время визита в Вашингтон, сообщило польское издание Pap. В настоящее время будут проходить переговоры по этому вопросу между Соединёнными Штатами, Украиной и Польшей.

Что известно об инициативе

Такую инициативу заместитель министра озвучила в США во время встречи с представителями Пентагона и Государственного департамента США. Она подчеркнула, что такое производство должно осуществляться в безопасном месте.

"Предложение, которое я сегодня выдвинула от имени Польши, учитывает определенные опасения американской стороны, и мы сегодня предложили, чтобы это было трехстороннее сотрудничество, то есть Соединенные Штаты, Украина, но также и Польша, потому что суть заключается в том, чтобы обеспечить это производство, чтобы оно осуществлялось в безопасном месте", – отметила заместитель министра.

Такое предложение прозвучало на фоне заявления президента США Дональда Трампа, который во время саммита НАТО сообщил о готовности рассмотреть возможность производства компонентов для систем Patriot в сотрудничестве с Украиной.

Она подчеркнула, что ракеты для Patriot востребованы во всем мире, поэтому такая инициатива важна. Сейчас , по ее словам, будут продолжаться переговоры по этому вопросу между Соединенными Штатами, Украиной и Польшей.

"Это продукт, который нужен практически во всем мире. Поэтому мы предлагаем принять участие в таком совместном производстве", — сказала заместитель министра.

Другие темы, которые затрагивались на встрече

Также на встрече обсуждались вопросы военного присутствия США в Польше, совместное производство вооружений, производство ракет ПВО Patriot и механизм SAFE.

Также на переговорах речь шла о дополнительном военном присутствии США в Польше. По словам заместителя министра, польская сторона уже предприняла шаги в этом направлении, которые были положительно восприняты в Вашингтоне. В то же время в США также сформирована рабочая группа, которая занимается созданием такой базы.

"Что касается баз... я могу объявить: с американской стороны уже сформирована команда, которая работает над созданием такой базы, я надеюсь", — сказала заместитель министра. Она подчеркнула, что такая команда уже действует также в Министерстве национальной обороны Польши.

"Итак, конкретные шаги уже сделаны", — добавила она.

Собковяк-Чарнецкая также подчеркнула, что окончательное решение по поводу солдат примет президент США Дональд Трамп.

"Но наша задача – подготовить всё так, чтобы это решение было для нас выгодным", – заявила заместитель министра.

Что предшествовало

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о договоренности с американской оборонной компанией Raytheon о совместном производстве в Украине ракет-перехватчиков для зенитно-ракетных комплексов Patriot. По его словам, это станет новым этапом сотрудничества между украинской и американской оборонной промышленностью.

Президент отметил, что Raytheon является одним из ключевых партнеров Украины в сфере противовоздушной обороны, ведь украинские военные уже давно используют продукцию компании для защиты от российских ракетных атак.

Вопрос совместного производства ракет для Patriot он обсуждал с президентом США Дональдом Трампом во время встречи в Анкаре, сообщил президент. По словам Зеленского, сейчас настало время переходить от договоренностей к практической реализации этого проекта.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что американская компания представила новую ракету для системы противовоздушной обороны Patriot, которая должна стать более дешевой альтернативой существующим перехватчикам. Разработка призвана повысить эффективность борьбы с воздушными угрозами при меньших затратах. Новинка появилась на фоне роста спроса на системы ПВО в мире.

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