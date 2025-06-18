Союзник Украины презентовал дрон-камикадзе для истощения вражеской ПВО. Фото

Во Франции на Парижском авиасалоне Paris Air Show 2025 европейский ракетный концерн MBDA представил новый недорогой реактивный беспилотник-камикадзе под названием One Way Effector (OWE), разработанный специально для боевых действий высокой интенсивности. Он может стать массовым инструментом для прорыва вражеской ПВО.

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Об этом сообщило специализированное военно-аналитическое издание Defense Mirror. Сейчас проект самостоятельно финансируется MBDA, а первые демонстрационные полеты запланированы на осень этого года.

Новый беспилотник предназначен для истощения вражеских систем ПВО путем нанесения массированных ударов.

"Для этого нужны дроны одновременно дешевые, многочисленные и смертоносные", – отметили в MBDA.

По словам разработчиков, беспилотник несет 40-килограммовую боеголовку и может пролететь до 500 километров с помощью наведения, которое осуществляется через GPS. Он движется со скоростью примерно 400 километров в час, используя небольшой реактивный двигатель, и имеет размах крыльев около трех метров.

Запуск планируется осуществлять залпом с земли или с транспортного средства. OWE может наносить удары по ПВО, командным пунктам и радарам противника.

По словам представителей компании, One Way Effector был создан в сотрудничестве с десятками партнеров из оборонной, авиационной и автомобильной промышленности, он является частью новой доктрины "бюджетных и массированных решений".

Дрон разрабатывался на основе опыта, полученного во время войны в Украине, и призван помочь выявлять и уничтожать сложные системы ПВО противника через эффект массированной нагрузки.

Для реализации масштабного производства MBDA объединила усилия с крупным французским автопроизводителем, название которого пока не разглашается

Это позволит выйти на большие объемы изготовления. Ориентировочная дата начала производства 2027 год. Проект предусматривает изготовление до 1000 таких беспилотников ежемесячно.

Напомним, что в прошлом году на выставке Eurosatory 2024 в Париже совместное предприятие двух европейских производителей военной техники Krauss-Maffei Wegmann и Nexter Systems представило новый ударный беспилотник Colibri. Партия таких беспилотников будет передана Вооруженным силам Украины в рамках пакета военной помощи от Франции.

Как сообщал OBOZ.UA, известный французский автоконцерн готовится запустить в Украине производство военных беспилотников. Об этом объявил министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню, не уточнив конкретную компанию. По данным СМИ, речь идет о Renault Automotive Group.

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