Совсем скоро Трамп начнет давить на Путина, ведь наконец-то поймет настоящую позицию Кремля по окончании войны. Интервью с Ельченко

Дональд Трамп 20 января официально получит президентские полномочия и, как он много раз отмечал, что сразу же начнет активно действовать по многим важным направлениям – как внутри США, так и на мировой арене.

Видео дня

Украинцев, конечно, интересует главное – что будет делать американский президент относительно мирного процесса. От обещания Дональда Трампа закончить войну в Украине через 24 часа не осталось и следа. В новой администрации уже отмечают, что усилия по миру займут несколько месяцев, а возможно даже больше. При этом Трамп считает, что "договоренность" по Украине невозможна без диалога с Россией, которая пока не настроена на любой мирный процесс.

Своими мнениями по поводу того, чего ждать от уже президента США Дональда Трампа, в эксклюзивном интервью OBOZ.UA поделился бывший чрезвычайный и полномочный посол Украины в США, экспредставитель Украины при ООН Владимир Ельченко.

– Дональд Трамп заявил, что сейчас идет процесс подготовки встречи между ним и российским диктатором Владимиром Путиным. Путин на переговорах с Трампом потребует от Украины резко сократить армию, полный отказ от НАТО закрепленный официально, признание за РФ уже оккупированных территорий. Конечно, Украина на это не согласится. Прислушивается ли к этому Дональд Трамп неизвестно, потому что, несмотря на все его впечатляющие заявления, конкретного плана мирного урегулирования он не озвучил. Кто-то считает, что Трамп хочет быть миротворцем любой ценой, максимально быстро решить вопрос войны, несмотря на интересы Украины и Европы и двигаться дальше, а кто-то, что он понимает проблему и не желает иметь второй Афганистан и не стремится сдавать Украину. На ваш взгляд, каким образом может развиваться ситуация в этом направлении?

– Собственно, после инаугурации, по традиции, американский новоизбранный президент подписывает целый ряд первоочередных указов, которые касаются, во-первых, назначений в его администрации, не требующих согласования с Конгрессом. Во-вторых, целый ряд административных вопросов, создание новых агентств, министерств. Плюс, я ожидаю, что Трамп подпишет довольно быстро, возможно, даже в этот день, 20 января, свои указы, касающиеся введения новых или увеличенных тарифов на торговлю с Мексикой, Канадой и Китаем. Это то, что он объявлял еще раньше. Что касается Украины, то, конечно, это вопрос, хоть, пожалуй, и не будет в центре внимания в первый день, но об этом Трамп тоже будет помнить.

Последние заявления его представителей и личные, уже говорящие не о 24 часах окончания войны, это была такая предвыборная риторика. Я думаю, что сначала нужно будет ожидать, все-таки, визита его спецпредставителя по вопросам Украины и России Кита Келлога в Киев и некоторые западные столицы. Я надеюсь, что и господин Келлог лично, и Трамп, и другие люди, такие как Марк Рубио, который будет назначен государственным секретарем США, новый глава Пентагона, после того, как они тщательно проанализируют в частности последние заявления представителей России, включая самого Владимира. Путиным, о том, что они не собираются идти ни на какие компромиссы, наконец-то поймут реальную ситуацию. И тут, я думаю, возникнет вопрос у американской стороны, а что тогда делать с Россией? Мы же помним заявления Трампа о том, что если не согласится Украина на прекращение огня, он прекратит или сократит поставки оружия, а если не согласится российская сторона, то он просто накачает Украину оружием, увеличит финансовую помощь. Другие шаги предпримет, например, что касается обвала цен на нефть, усиления санкций и тому подобное. Я думаю, что все это и начнет происходить довольно быстро после 20 января. Потому что на сегодняшний день никто не видит никаких признаков того, что Кремль собирается идти хоть на какой-то маленький компромисс. Даже если говорить о заморозке ситуации на нынешней линии столкновения, даже на это Путин не дал согласия. Так что, я думаю, надо немного набраться терпения, подождать и когда уже позиция России дойдет до американской стороны, тогда мы увидим определенные первые шаги, которые, как я очень надеюсь, будут направлены на то, чтобы все-таки заставить Россию пойти на уступки.

– То есть ваше ощущение, что Трамп будет все-таки действовать по установлению "мира через силу", а не "мир любой ценой"?

– Для любого мирного процесса нужны какие-то первые уступки со стороны России. Если их не будет, то здесь будет "мир через силу".

– Эффективный инструментарий присутствует у нового президента США, чтобы склонить Путина к этому?

– В первую очередь, я к этому отношу серьезное увеличение поставок оружия на нужды Украины. И качественное, и количественное. Во-вторых, это максимальное укрепление режима санкций. Мы уже видели последний шаг администрации Байдена, достаточно сильно ударившего по теневому флоту России. Есть еще много других вещей. То есть, в принципе, нужно ввести речь о полной экономической изоляции России, по крайней мере, от западного мира. Даже если на это не пойдут страны Глобального Юга, но так или иначе они будут вынуждены присоединиться к такому режиму, потому что речь идет о вторичном санкции со стороны США.

Затем есть еще вопросы использования российских активов, которые хранятся и в Америке, и в странах Европы. В принципе, американцы к этому готовы. Они давят на Западную Европу, где есть еще больше средств. Европейцы пока не пошли дальше, чем разрешить использовать доходы от этих активов. Это тоже неплохие цифры, но все же это не все деньги. Например, если американцы дожмут Европу и она на это согласится, то можно было бы предложить Трампу очень привлекательную схему, чтобы на эти деньги Украина покупала американское оружие. И это был бы достаточно серьезный шаг.

Есть еще обещание Трампа обвалить цены на нефть. Конечно, это не делается за один-два дня, но все-таки энергетические эксперты считают, что если это начнет делать Америка уже буквально сейчас, то к концу 2025 года Россия очень сильно это почувствует и начнется обрушение российской экономики. Так что всё это реально, всё это можно сделать.

– По поводу встречи Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Отмечается, что команды уже работают над ее содержанием и форматом, и она состоится после инаугурации. Есть ли у Украины аргументы, чтобы убедить Трампа и его команду в отношении мира через силу и показать, что мир на условиях Путина, это не только капитуляция Украины, но и максимально опасно для Европы, это фактически позор для США и президента этой страны.

– Мне кажется, что такая встреча имеет большую ценность. Во время личной встречи можно многое рассказать, возможно, даже на эмоциях. Это Владимир Зеленский умеет делать, и я думаю, что он будет способен убедить Трампа, по крайней мере, в двух вещах. Первое, что нельзя верить и доверять Путину и вообще России. А во-вторых, надо повышать ставки. То есть переходить наконец все красные линии, о которых кричит Путин на каждом шагу. Просто сесть и спокойно рассказать Трампу, что это будет означать не только для Украины, но и для всего окружающего мира, по крайней мере, Европы так точно. И, конечно, что Соединенные Штаты будут так иначе затоплены теми последствиями, которые будут иметь либо победа Путина над Украиной и дальнейшее продвижение его военной силы на Запад, либо просто, скажем так, Россия как угроза союзникам США в Европе. Так или иначе, возможно, нужно вспомнить о годах Второй мировой войны, когда США на первых порах искренне верили в то, что эта война их не касается. Но так или иначе они были вынуждены воевать.

– В Кремле заявили, что переговоры должны вестись в отношении Украины исключительно между Россией и США. Может ли Трамп пойти на такой шаг и, например, отодвинуть Европу от этого процесса, то есть исключительно с Путиным о чем-то договариваться за спиной Украины и Европы?

– Европу очень тяжело отодвинуть от этого процесса, как и Украину. Эти вопросы никак Соединенные Штаты не могут обсуждать вдвоем с Путиным без привлечения своих западноевропейских союзников. А поскольку война идет на территории Украины, то и без Украины никак не обойдется. Так есть сугубо двусторонние темы между США и Россией, например ядерное разоружение или ограничение ядерных сил. Есть много договоров, из которых россияне просто вышли, в первую очередь, это касается ядерного оружия, ракет средней и большей дальности. То есть много вопросов, замороженных с начала агрессии России против Украины. Эти вопросы, разумеется, можно обсуждать, или та же Сирия, или Ближний Восток. То есть те вещи, которые напрямую не касаются Украины. Это они могут обсуждать сколь угодно. Но как только доходит до вопроса агрессии против Украины, здесь без Украины никак не обойдешься.

– Трамп и НАТО. Еще в первой своей каденции он заявил, что ожидает, что Европа будет больше включаться в безопасность континента. Сейчас Трамп хочет, чтобы страны НАТО тратили на оборону 5% ВВП. Учитывая, что только 23 государства из 32 выделяют на безопасность 2%, переговоры будут сложными. При этом Трамп снова разыгрывает привычную карту - намекая, что США могут, если не покинуть Альянс, то значительно снизить свое присутствие на европейском континенте, а без ядерного зонтика безопасность большей части Европы останется под вопросом перед российской угрозой. Трамп продолжит вот такой открытый шантаж "оплачивайте свои счета – или я уйду" без особых изменений в американском присутствии в Европе или все же может дойти до реальных изменений?

– Я думаю, что он будет эту линию продолжать. Как успешный бизнесмен, он хорошо умеет считать деньги и если вспомнить его угрозы во время его первого президентского срока, он добился того, что большинство членов НАТО тратят на оборону значительно больше, чем это было раньше. А с другой стороны, и в Европе увеличивается понимание того, что даже без этих угроз, так или иначе, военные расходы нужно увеличивать, что уже и происходит.

Все годы после окончания холодной войны европейцы были уверены, что больше ничего страшного в Европе не произойдет, что Россия угрозы не несет. Именно поэтому и уменьшались затраты на оборону, закрывались военные производства, сегодня они увидели, что это было абсолютно неправильно. И с точки зрения армий, даже численности, очень многие страны Западной Европы просто не готовы к реальной конфронтации с РФ. И сейчас эти ошибки уже исправляются даже без всяких угроз со стороны американской стороны. Так что все выглядит так, что Европа будет вынуждена согласиться с логикой Трампа и переведет свою экономику на такие более приспособленные к военным потребностям реалии. Поэтому я смотрю на это исключительно положительно.

– Еще одно направление – Китай. Многие считают, что большинство назначений новой администрации – люди, которые считаются ястребами по противодействию Китаю. Трамп неоднократно заявляет, что именно Китай – самая большая угроза, никакая там не Россия или Иран. Он заявляет о готовности ввести новые значительные торговые пошлины против Китая, чтобы его унять. С другой стороны, его тон пока не выглядит воинственным. Так избранный президент США хочет посетить Китай в течение 100 дней после своей инаугурации. Такой визит может состояться уже в ближайшие месяцы. Именно в Китай обращается Трамп, когда говорит о необходимости завершить российско-украинскую войну.

– На мой взгляд, Трамп попытается договориться с руководителем Китая Си Цзиньпинем поначалу мирным путем именно во время личной встречи. Есть много вопросов, в первую очередь, в двусторонней торговле, которую можно решить вполне мирно.

Если США введут эти повышенные тарифы, то Китаю фактически нечем отвечать. Он будет вынужден, ну хотя бы отчасти, согласиться с этой логикой. Если же этого не произойдет, и китайцы не поймут "намеков", то тогда уже Трамп может перейти к некоторым более угрожающим шагам, а именно военным. Я не имею в виду начало войны против Китая, но определенные рычаги давления на Китай есть. уверен в том, что сначала будут примирительные шаги и зная такую китайскую мудрость историческую, я думаю, что они на это согласятся.

– Относительно "перединаугурационного" заявление Дональда Трампа относительно Гренландии, Панамы или Канады. Кто-то советует не обращать внимания на угрозы – мол, Трамп просто повышает ставки, чтобы получить больше от партнеров. Кто-то напоминает о стратегических интересах Америки и опасности усиления влияния Китая или России в Арктике. А кто радостно констатирует, что Трамп окончательно разваливает старый мир и устанавливает новый порядок. Но инструментарий и риторика американского президента разительно напоминает инструменты, которыми пользуется российский диктатор Путин. На ваш взгляд, что ждет мир в случае, если Соединенные Штаты, как и путинская Россия, больше не будут требовать жить по правилам цивилизованного мира, а даже наоборот будут полностью плевать на эти "правила"?

– Я не думаю, что так будет, это, скорее, такие импульсивные заявления уже не кандидата в президенты, но еще человек, который не зашел в Белый Дом. Думаю, что это было сделано в первую очередь для того, чтобы проверить общественное мнение. Но реакция была отрицательная.

Я не вижу никаких перспектив по переходу к каким-то военным действиям или силовым методам, забрать себе эти территории, тем более что, знаете, при всем уважении, не все в США зависит от президента. Есть еще позиция Конгресса, есть общественное мнение, есть такие исторические связи США со странами Европы или центральной Латинской Америки, и никто ссориться, я думаю, не будет ради каких-либо эфемерных целей.