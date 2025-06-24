'Совместное с Украиной производство оружия может быть в интересах США': Зеленский встретился с сенаторами от обеих партий. Фото и видео

Украина готова к взаимовыгодному оборонному сотрудничеству с США – покупать американское оружие и вместе производить украинское. Прежде всего наша страна хотела бы покупать у Соединенных Штатов средства ПВО, что необходимо для защиты людей. А для совместного производства оружия Украина имеет уникальных специалистов и опыт, поэтому это может быть в интересах Америки.

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Об этом 24 июня заявил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с американскими сенаторами – демократкой Джинн Шахин и республиканцем Крисом Кунсом. Глава государства поблагодарил за двухпартийную поддержку Украины.

Зеленский подчеркнул, что украинцы очень ценят помощь со стороны Сената и Палаты представителей Конгресса США

"Благодарен за двухпартийную поддержку в Конгрессе. Ценим всю предоставленную оборонную помощь от США. Украина готова работать взаимовыгодно и конструктивно – покупать американское оружие и вместе производить украинское. Уверен, что такой подход будет способствовать национальным интересам обеих стран", – сказал президент.

Стороны обсудили поддержку Украины, мирный процесс и инициативу президента Трампа о прекращении огня, которая может стать шагом к достойному и справедливому миру.

Президент поблагодарил сенаторов за то, что они поддерживают законопроект о новых жестких санкциях Соединенных Штатов Америки против России.

"Последние атаки против наших людей показывают, что Россия не заинтересована в мире и продолжает эскалировать. Поэтому важно увеличивать давление, которое не даст Москве возможностей наращивать производство средств террора. Законопроект о санкциях сенаторов Грэма и Блюменталя может это обеспечить. Спасибо сенаторам за его поддержку", - отметил Зеленский.

Также во время встречи обсудили использование замороженных российских активов в пользу Украины, дальнейшую совместную работу и сотрудничество в рамках соглашения об экономическом партнерстве между Украиной и США.

Как сообщал OBOZ.UA:

Накануне, 23 июня, президент Украины Владимир Зеленский встретился в Лондоне с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Политики обсудили совместные оборонные проекты и санкции против России.

Украина планирует развивать совместное производство оружия с Германией на основе отечественных военно-промышленных технологий. Это партнерство направлено на усиление обороноспособности обеих стран и обеспечение стабильного технологического обмена в условиях современных вызовов безопасности.

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