'Советуем обратиться к Путину': вице-премьер Италии раскритиковал Зеленского за 'наглость' и получил ответ от Украины

Вице-премьер Италии Маттео Сальвини раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за его заявления относительно позиции европейских стран. Вскоре политик получил ответ от украинской стороны.

Видео дня

В своей заметке в Х (бывший Twitter) Сальвини заявил, что Зеленский, несмотря на полученную помощь, "имеет наглость жаловаться". Таким комментарием он отреагировал на выступление украинского президента на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

По мнению Сальвини, после полученной помощи Украина, не должна высказывать претензии. Он также призвал президента Украины как можно быстрее подписать мирное соглашение, заявив о потерях людей, авторитета и достоинства.

"Мы слышали, как Зеленский, получив все эти деньги, усилия, помощь, еще и имеет наглость жаловаться. Друг мой, ты проигрываешь войну, ты теряешь людей, авторитет и достоинство: подпиши мирное соглашение как можно скорее. Ты должен выбрать между поражением и разгромом", – говорится в заметке политика.

Спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий не оставил без ответа такие заявления Сальвини. Он подчеркнул, что Украина всегда будет благодарна Италии и итальянцам за оказанную поддержку.

В то же время Тихий посоветовал вице-премьеру Италии обращаться с призывами о мирном соглашении не к Украине, которая защищается от агрессии, а к президенту России Владимиру Путину, который начал войну.

"Если вице-премьер-министр действительно хочет мира, советуем ему обратиться не к президенту Украины – страны, которая защищается от агрессии, – а к Путину, который разжег эту войну. Мы всегда будем благодарны за поддержку Италии и всех итальянцев, которые, в отличие от Маттео Сальвини, понимают, что на поле боя в Украине решается судьба мира в Европе", – заявил спикер МИД.

Напомним, в основе справедливого мира для Украины должно быть привлечение России к ответственности за преступления, совершенные за годы полномасштабной войны. Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник во время заседания Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке в понедельник.

Также OBOZ.UA сообщал, военно-политическое руководство страны-агрессора России пытается заставить Соединенные Штаты пойти на уступки в отношении Украины. В обмен на это Кремль обещает Вашингтону нормализацию американо-российских отношений.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!